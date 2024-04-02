Apple признала этот известный iPhone "устаревшим". Что изменится для его владельцев

Какие устройства от Apple стали устаревшими

Интересно, что базовая модель iPhone 6 пока остается вне списка устаревших устройств, несмотря на то что некоторое время он был продаваемый после снятия с продаж iPhone 6 Plus. В соответствии с политикой Apple, устройство считается "устаревшим", если с момента его последних поставок прошло семь лет.

iPhone 6 Plus (фото: AnandTech)

iPad Mini четвертого поколения теперь также относится к "винтажным" устройствам по классификации Apple, что означает, что прошло более пяти лет с момента окончания его продажи.

Магазины Apple и их авторизованные сервисные центры продолжат обслуживание "винтажных" устройств в течение следующих двух лет, при наличии запасов необходимых запчастей.

ipad Mini 4 (фото: TechRadar)

В список "винтажных" продуктов также включены iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете, но устройства других цветов, которые были доступны на прилавках дольше, пока еще не вошли в категорию "винтажных".

Что известно об iPhone 6 Plus

В сентябре 2014 года Apple представила iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые отличались от предыдущих моделей увеличенным размером экрана и внедрением технологии Apple Pay.

Продажи iPhone 6 Plus полностью прекратились в сентябре 2016 года, в то время как iPhone 6 продолжал быть доступным у реселлеров в некоторых странах еще несколько лет, что предотвратило его классификацию как "устаревшего" до настоящего времени. Однако с выпуском iOS 13 в 2019 году поддержка iPhone 6 и iPhone 6 Plus была полностью прекращена.

iPhone 6 и iPhone 6 Plus на презентации Apple 9 сентября 2015 (фото: Time)