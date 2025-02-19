Apple офіційно випустила бюджетний iPhone 16E: характеристики новинки

Apple представила довгоочікуваний iPhone 16E, який поєднує в собі потужні характеристики і доступну ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний прес-центр Apple Newsroom .

Кнопка "Додому" пішла в минуле

Apple представила iPhone 16E з оновленим дизайном, остаточно відмовившись від класичного інтерфейсу Touch ID. Натомість модель 16E отримала виріз із підтримкою Face ID, новітній чип A18 і підтримку Apple Intelligence.

Духовний спадкоємець iPhone SE

iPhone 16E можна вважати наступником iPhone SE, але його дизайн заснований на iPhone 14 (2022 року). Фронтальна камера для Face ID і селфі вбудована в невеликий виріз у верхній частині екрана, а не в Dynamic Island, як у флагманських моделей.

Дизайн iPhone 16E заснований на iPhone 14 (фото: X/Majin Bu)

Дисплей і розміри

Смартфон оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм і тепер можна порівняти за розмірами зі стандартним iPhone 16. Apple більше не пропонує смартфони меншого розміру - принаймні, до виходу передбачуваного iPhone 17 Air.

iPhone 16E доступний в елегантному матовому білому і чорному кольорах із захистом від бризок, води і пилу (фото: Apple Newsroom)

Нові елементи управління і перехід на USB-C

iPhone 16E отримав настроювану кнопку Action, але не підтримує нову функцію Camera Control, доступну в iPhone 16. Також пристрій відмовився від порту Lightning на користь USB-C, що стало обов'язковою вимогою для продажу в країнах ЄС.

iPhone 16e оснащений портом USB-C (фото: Apple Newsroom)

Продуктивність і підтримка Apple Intelligence

Усередині встановлений чип A18, такий самий, як в iPhone 16. Це робить iPhone 16E досить потужним для роботи з Apple Intelligence - набором ШІ-інструментів, включно з інтелектуальними повідомленнями. Навіть базовий iPhone 15 не підтримує цю функцію.

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Apple раніше заявляла, що для Apple Intelligence потрібно щонайменше 8 ГБ оперативної пам'яті, тож, імовірно, iPhone 16E має щонайменше такий обсяг. Крім того, базова версія тепер має 128 ГБ пам'яті - 64-гігабайтні моделі залишилися в минулому.

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Камера: лише один об'єктив

iPhone 16E оснащений однією 48-мегапіксельною основною камерою. Це головна відмінність від більш дорогих моделей, які пропонують додаткові камери. Проте, пристрій підтримує бездротову зарядку і має захист від води за стандартом IP.

Перший iPhone з модемом Apple

iPhone 16E став першим смартфоном Apple з власним модемом. Компанія довгі роки працювала над відмовою від рішень Qualcomm, і тепер ми бачимо результат. Залишається питання, наскільки добре він працюватиме і чи готова Apple повністю перейти на свої модеми в лінійці iPhone 17.

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Ціна і дата виходу

iPhone 16E можна буде попередньо замовити вже завтра за ціною від 599 доларів. Це помітно дорожче, ніж iPhone SE 2022 року, який коштував 429 доларів, але новинка пропонує більше пам'яті і сучасний дизайн. Офіційний старт продажів намічений на 28 лютого.