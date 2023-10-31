Apple випустила суперпотужні MacBook та iMac. Чим вони відрізняються від попередників

Рано вранці 31 жовтня компанія Apple провела захід під назвою "Страшно швидко" (Scary fast), на якому вона представила нову лінійку процесорів серії M3 і супроводжувала це анонсом перших пристроїв, які використовують ці чіпи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу компанії Apple .

Apple M3, M3 Pro та M3 Max

Нове покоління чіпів Apple Silicon було розроблено із застосуванням 3-нанометрового техпроцесу, аналогічно чіпу A17 Pro, який встановлюється в iPhone 15 Pro та Pro Max. Ці процесори оснащені графічним прискорювачем, який підтримує нову технологію "Динамічне кешування".

Ця технологія ефективно керує використанням оперативки, забезпечуючи оптимальне розподілення ресурсів і дозволяючи виділяти більше пам'яті для ресурсомістких завдань, включаючи ігри. Крім того, ці процесори підтримують апаратне трасування променів, показуючи більш реалістичне освітлення в іграх.

Нові чіпи Apple Silicon (фото: Apple)

У порівнянні з попередніми чіпами M2 процесори M3 демонструють приріст продуктивності на рівні 10-20 відсотків, а в порівнянні з M1 - на рівні 40-65 відсотків.

Основні характеристики нових чіпів

M3: 8 ядер CPU, 10 ядер GPU до 24 ГБ об'єднаної пам'яті

M3 Pro: 11 або 12 ядер CPU, 14 або 18 ядер GPU до 36 ГБ об'єднаної пам'яті

M3 Max: 14 або 16 ядер CPU, 30 або 40 ядер GPU до 128 ГБ об'єднаної пам'яті

Топовий чіп M3 Ultra поки не було представлено, але передбачається, що його анонс відбудеться на одному з майбутніх заходів компанії.

Чіпи М3, М3 Pro, M3 Max (фото: Apple)

MacBook Pro 14 та 16

Apple також представила нові моделі ноутбуків MacBook Pro 14 та 16, які оснащені процесорами M3. 14-дюймовий MacBook Pro став базовою моделлю у серії, замінюючи 13-дюймову версію з Touch Bar.

Крім того, представлені потужніші варіанти з процесорами M3 Pro і M3 Max, доступні як в 14-дюймовому, так і в 16-дюймовому виконанні. Важливо відзначити, що нові ноутбуки обіцяють тривалу автономність 22 години незалежно від джерела живлення.

MacBook Pro (фото: Apple)

За дизайном, нові моделі MacBook Pro не зазнали змін, залишившись вірними редизайну 2021 року з характерним "чубчиком" і екраном Liquid Retina XDR. Однак яскравість дисплея була збільшена зі 100 ніт до 600 ніт, досягаючи в режимі HDR значення 1 600 ніт.

З'явилася нова опція кольорів - Space Black, доступна тільки для моделей з процесорами M3 Pro і M3 Max, а також версії в сріблястому кольорі. Моделі з процесором M3 представлені в "сірому космосі" та сріблястому.

MacBook Pro (фото: Apple)

Продаж розпочнеться 7 листопада, а ціни на них наступні

MacBook Pro 14 з M3 - від 1 599 доларів (58 000 гривень)

MacBook Pro 14 з M3 Pro - від 1 999 доларів (72 600 гривень)

MacBook Pro 16 з M3 Pro - від 2 499 доларів (90 750 гривень)

MacBook Pro 14 з M3 Max - від 3 199 доларів (116 200 гривень)

MacBook Pro 16 з M3 Max - від 3 499 доларів (127 000 гривень)

iMac 24

Крім того, Apple оновила модель iMac 24. Зовні вона не змінилася в порівнянні з моделлю 2021 року, включаючи 24-дюймовий екран з роздільною здатністю 4.5K Retina. Основна зміна полягає у використанні процесора M3, хоча варіанти M3 Pro та M3 Max для цієї моделі не пропонуються.

Тим не менш, процесор M3 підтримує апаратне трасування променів і пропонує деякі покращення, такі як підтримка Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3, а також можливість збільшення обсягу оперативної та вбудованої пам'яті.

Оновлений iMac 24 з'явиться у продажу з 7 листопада за ціною 1 299 доларів (47 200 гривень) за версію з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ.

Лінійка iMac 24 (фото: Apple)