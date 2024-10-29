Apple випустила оновлений Mac Mini у новому дизайні вперше за 14 років

Apple сьогодні представила оновлений Mac mini на базі власних чіпів M4 та M4 Pro, які забезпечують високу продуктивність та енергоефективність, і його компактний корпус займає лише 5х5 дюймів на робочому столі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Apple Newsroom , який є прес-службою компанії Apple.

Характеристики нового Mac mini

З процесором M4 Mac mini майже вдвічі перевершує за потужністю модель на чіпі M1, а M4 Pro відкриває можливості для вирішення складніших завдань, пропонуючи покращену багатопоточну продуктивність.

Для користувачів, які потребують серйозних обчислювальних можливостей, версія з M4 Pro підтримує до 64 ГБ уніфікованої пам'яті та оснащена графічним процесором на 20 ядер, що є особливо ефективним для роботи з графікою та професійними додатками.

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Новий Mac mini відрізняється не лише продуктивністю, а й удосконаленою системою охолодження: унікальна теплова архітектура дозволяє пристрою ефективно відводити тепло, залишаючись при цьому енергоефективним.

Чіпи M4 і M4 Pro підтримують апаратне прискорення трасування променів, а Neural Engine у версії M4 Pro більш ніж утричі швидше, ніж у попередніх моделей. Це робить Mac mini особливо придатним для завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом та машинним навчанням.

Пристрій обладнано оновленим портом Thunderbolt 5 для високої швидкості передачі даних і включає різні роз'єми як на передній, так і задній панелі, серед яких - USB-C, аудіороз'єм з підтримкою навушників з високим опором і HDMI.

Mac mini став більш універсальним, ніж будь-коли, - він ідеально підходить для використання будь-де (фото: Apple Newsroom)

Mac mini підтримує підключення до трьох дисплеїв 6K при 60 Гц, що задовольнить потреби як творчих професіоналів, так і користувачів з мультимедіа.

Apple також включила в Mac mini новий персональний інтелектуальний помічник - Apple Intelligence, який розширює можливості користувачів для взаємодії із системою, зберігаючи конфіденційність даних.

Обидві моделі мають однакову кількість портів, але тільки M4 Pro Mini оснащена Thunderbolt 5 (фото: Apple Newsroom)

Нова macOS Sequoia, встановлена на Mac mini, включає такі функції, як iPhone Mirroring для безшовної роботи з пристроями Apple, покращені інструменти Safari, спрощений контроль фокусу та керування вікном.

Завдяки Apple Intelligence Siri тепер може виконувати дії по системі та підказувати, адаптуючи свій функціонал під індивідуальні потреби користувача.

Mac mini також став першим Mac з нульовим рівнем вуглецевих викидів, що відповідає прагненню Apple до сталого розвитку. Понад 50 відсотків матеріалів пристрою - перероблені, включаючи алюміній корпусу та елементи на платах.

Завдяки новим системним інструментам для письма на базі Apple Intelligence користувачі можуть переписувати, перевіряти та резюмувати текст практично скрізь, де вони його друкують (фото: Apple Newsroom)

Вартість Mac mini

Базова модель зі звичайним чіпом M4 коштує 599 доларів, а потужніша модель M4 Pro - від 1399 доларів. Як і оновлений iMac, анонсований вчора, новий Mac mini можна замовити вже сьогодні, а в магазинах він з'явиться 8 листопада.