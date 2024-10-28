Apple представила новий iMac з чіпом M4, покращеною камерою та Apple Intelligence (фото, відео)

Сьогодні Apple оновила 24-дюймовий iMac із чіпом M4, який дебютував у iPad Pro на початку цього року. Це оновлення відбулося приблизно через рік після випуску попереднього iMac із чіпом M3.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт Apple .

Характеристики нового iMac

Apple оновила iMac, який тепер оснащений чіпом M4. Новий iMac включає чіп M4 з 8-ядерним процесором і до 10-ядерного графічного процесора. Базова модель коштує 1299 доларів і має два порти Thunderbolt USB-C 4, в той час як дорожчі моделі починаються з 1499 доларів та мають чотири порти.

Він також поставляється з аксесуарами, які тепер використовують порти заряджання USB-C, а не Lightning. Як і попередня модель, новий iMac має 24-дюймовий 4,5K-дисплей. Проте Apple пропонує новий варіант "нанотекстурованого скла" за додаткові 200 доларів, який має допомогти зменшити відблиски та відображення.

Крім того, базова оперативна пам'ять iMac була подвоєна до 16 ГБ у порівнянні з попередньою моделлю, з можливістю конфігурації дорожчої версії до 32 ГБ.

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Новий iMac від Apple також поставляється з 12-мегапіксельною веб-камерою та новими функціями Apple Intelligence, які починають впроваджуватися сьогодні, такими як функції написання та редагування на основі ШІ та перероблений Siri.

Оновлений iMac доступний у семи кольорах: зеленому, жовтому, оранжевому, рожевому, фіолетовому, синьому та сріблястому. Примітно, що більшої моделі не пропонується, оскільки Apple раніше підтвердила, що не планує замінювати зняту з виробництва 27-дюймову модель на базі Intel.

Чіп M3 був основною зміною у цьому комп'ютері; в іншому він виглядав так само, як M1 iMac 2021 року, який з'явився з серйозним редизайном. Apple заявила, що модель M3 більш ніж удвічі швидше, ніж версія M1.

Компанія вперше анонсувала чіп M4 разом із новими iPad Pro у травні, але досі чіп не переходив на лінійку Mac. Чіп M4 в iPad Pro побудований на так званій "технології другого покоління" 3 нм, і компанія заявляє, що чіп має процесор із 10 ядрами та 10-ядерний графічний процесор.