Apple выпустила обновленный Mac Mini в новом дизайне впервые за 14 лет

Apple сегодня представила обновленный Mac mini на базе собственных чипов M4 и M4 Pro, которые обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность, и его компактный корпус занимает лишь 5х5 дюймов на рабочем столе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Apple Newsroom , который является пресс-службой компании Apple.

Характеристики нового Mac mini

С процессором M4 Mac mini почти вдвое превосходит по мощности модель на чипе M1, а M4 Pro открывает возможности для решения более сложных задач, предлагая улучшенную многопоточную производительность.

Для пользователей, нуждающихся в серьезных вычислительных возможностях, версия с M4 Pro поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти и оснащена графическим процессором на 20 ядер, что особенно эффективно для работы с графикой и профессиональными приложениями.

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Новый Mac mini отличается не только производительностью, но и усовершенствованной системой охлаждения: уникальная тепловая архитектура позволяет устройству эффективно отводить тепло, оставаясь при этом энергоэффективным.

Чипы M4 и M4 Pro поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей, а Neural Engine в версии M4 Pro более чем втрое быстрее, чем у предыдущих моделей. Это делает Mac mini особенно подходящим для задач, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Устройство оборудовано обновленным портом Thunderbolt 5 для высокой скорости передачи данных и включает различные разъемы как на передней, так и на задней панели, среди которых - USB-C, аудиоразъем с поддержкой наушников с высоким сопротивлением и HDMI.

Mac mini стал более универсальным, чем когда-либо, - он идеально подходит для использования где угодно (фото: Apple Newsroom)

Mac mini поддерживает подключение до трех дисплеев 6K при 60 Гц, что удовлетворит потребности как творческих профессионалов, так и пользователей, работающих с мультимедиа.

Apple также включила в Mac mini новый персональный интеллектуальный помощник - Apple Intelligence, который расширяет возможности пользователей для взаимодействия с системой, сохраняя конфиденциальность данных.

Обе модели имеют одинаковое количество портов, но только M4 Pro Mini оснащена Thunderbolt 5 (фото: Apple Newsroom)

Новая macOS Sequoia, предустановленная на Mac mini, включает такие функции, как iPhone Mirroring для бесшовной работы с устройствами Apple, улучшенные инструменты Safari, упрощенный контроль фокуса и управление окном.

Благодаря Apple Intelligence Siri теперь может выполнять действия по системе и подсказывать, адаптируя свой функционал под индивидуальные нужды пользователя.

Mac mini также стал первым Mac с нулевым уровнем углеродных выбросов, что соответствует стремлению Apple к устойчивому развитию. Более 50 процентов материалов устройства - переработанные, включая алюминий корпуса и элементы на платах.

Благодаря новым системным инструментам для письма на базе Apple Intelligence пользователи могут переписывать, проверять и резюмировать текст практически везде, где они его печатают (фото: Apple Newsroom)

Стоимость Mac mini

Базовая модель с обычным чипом M4 стоит 599 долларов, а более мощная модель M4 Pro - от 1399 долларов. Как и обновленный iMac, анонсированный вчера, новый Mac mini можно заказать уже сегодня, а в магазинах он появится 8 ноября.