Apple відкладає випуск складаного MacBook: нові терміни та подробиці
MacBook від Apple, про який ходять чутки, не з'явиться раніше кінця 2027 або 2028 року через технічні проблеми, згідно з останнім прогнозом аналітика Apple Мін-Чі Куо.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.
Що відомо про складаний Macbook
Попередні звіти аналітика індустрії дисплеїв Росса Янга, аналітика Haitong Джеффа Пу, корейського веб-сайту The Elec і Куо припускали, що Apple розробляє повністю дисплейний складаний ноутбук, який буде оснащений 20,2-дюймовим або 18,8-дюймовим екраном.
У складаному стані ноутбук, за чутками, мав бути повнорозмірною екранною клавіатурою, яка безшовно інтегрує досвід набору тексту на сам дисплей.
У повністю розкладеному стані пристрій, як повідомлялося, мав функціонувати як стандартний монітор. У поєднанні із зовнішньою клавіатурою він, по суті, перетворювався б на широкоформатне настільне налаштування.
Куо в травні заявив, що LG Display прагне розпочати масове виробництво панелей дисплеїв для MacBook з 20,2-дюймовим або 18,8-дюймовим екраном у четвертому кварталі 2025 року. Однак у своєму останньому пості на X (Twitter) він стверджує, що Apple скасувала 20-дюймовий дизайн і тепер зупинилася на розмірі дисплея 18,8 дюйми.
"Деякі учасники ринку раніше очікували, що Apple випустить складаний iPad у 2025 році", - сказав Куо у своєму останньому посту. "Але поточне опитування ланцюжка поставок показує, що складаний iPad не має видимості. Це також може бути пов'язане з тим, що деякі називають цей складаний MacBook складаним iPad".
Apple експериментувала з різними пристроями зі складаними дисплеями, включаючи складаний iPad та MacBook. Очевидно, MacBook вже є складаним, але, як повідомляється, Apple вивчала форм-фактор MacBook з повністю дисплейним екраном, який не має стандартної клавіатури.
Як може виглядати пристрій (ілюстративне фото: Astropad )
Коли вийде складаний Macbook
Аналітик дисплеїв Росс Янг сказав у липні 2022 року, що Apple може випустити на ринок якийсь складаний ноутбук у 2026 або 2027 році, і залишається незрозумілим, чи класифікуватиметься такий пристрій як Mac, iPad або щось середнє між ними.
У травні аналітик Haitong Джефф Пу сказав, що перші складані пристрої Apple досягнуть масового виробництва в 2025 і 2026 роках, що підтверджується кількістю свідчень про складані пристрої в ланцюжку поставок Apple.
У той час аналітик заявив, що Apple, ймовірно, випустить великоформатний складаний iPhone або MacBook в цей період часу, перш ніж випустити більш високооб'ємний складаний iPhone в кінці 2026 року.
Пу стверджував, що один складаний Apple з 20,3-дюймовим дисплеєм почне виробництво наприкінці 2025 року, що було раніше, ніж очікувалося.
Однак пізніше Пу заявив, що він вважає, що Apple приєднається до ринку складаних пристроїв у другому кварталі 2026 року через "проблеми з довговічністю дисплея", відображаючи намір Apple удосконалити складаний дизайн.
Нагадаємо, що Apple готує революційний складаний iPhone.
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