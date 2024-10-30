Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото)

Компания Apple представила обновленный MacBook Pro, работающий на новой линейке процессоров M4 - M4, M4 Pro и M4 Max, обеспечивающих беспрецедентную производительность и поддержку Apple Intelligence.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Apple Newsroom , который является пресс-службой компании Apple.

Характеристики MacBook Pro

MacBook Pro доступен в 14- и 16-дюймовых моделях, причем 14-дюймовая версия с базовым чипом M4 представлена по цене от 1599 долларов. Она оснащена тремя портами Thunderbolt 4 и 16 ГБ оперативной памяти, а также новым дисплеем Liquid Retina XDR с яркостью до 1000 нит для SDR контента и улучшенной камерой Center Stage.

Новый MacBook Pro изменился благодаря технологии Apple Intelligence (фото: Apple Newsroom)

Модели с процессорами M4 Pro и M4 Max предназначены для профессионалов и поддерживают Thunderbolt 5, обеспечивающий скорость передачи данных до 120 Гбит/с и возможность подключения более мощных периферийных устройств.

MacBook Pro позволяет пользователям работать и творить, где бы они ни находились (фото: Apple Newsroom)

Чипы M4 Pro и M4 Max выполнены по 3-нанометровой технологии второго поколения, имеют более высокую однопоточную и многопоточную производительность и поддерживают более быструю унифицированную память. Эти чипы отлично подходят для сложных задач, таких как рендеринг 3D-моделей, редактирование видео и машинное обучение.

MacBook Pro также имеет ряд уникальных функций, включая опцию дисплея с нанотекстурой, которая снижает блики и улучшает видимость при ярком освещении.

Новый MacBook Pro с процессором M4 Pro ускоряет различные рабочие процессы, такие как проектирование конструкций, моделирование данных и многое другое (фото: Apple Newsroom)

Новая 12-мегапиксельная камера Center Stage обеспечивает более качественное изображение при видеозвонках, автоматически фокусируясь на пользователе и поддерживая функцию Desk View.

Все модели оснащены системой из шести динамиков с поддержкой пространственного звучания и студийными микрофонами, обеспечивая отличное качество звука.

MacBook Pro оснащен новой 12-мегапиксельной камерой Center Stage, которая позволяет пользователю оставаться в центре кадра, а также поддерживает функцию Desk View (фото: Apple Newsroom)

Новые функции искусственного интеллекта

Apple Intelligence открывает новые возможности для пользователей Mac. Эта интеллектуальная система объединяет возможности генеративных моделей с высокой конфиденциальностью и позволяет улучшать тексты, переписывать и редактировать их прямо в macOS. Также интеграция с ChatGPT делает доступ к мощным моделям OpenAI легким и удобным.

macOS Sequoia, сопровождающая новую линейку, добавляет функциональные обновления для Safari, новый режим работы с окнами и улучшенную интеграцию с iPhone, предлагая пользователям максимум возможностей.

С помощью совершенно новых инструментов пользователи могут переписывать, корректировать или резюмировать все, от ежедневных писем до важных проектов (фото: Apple Newsroom)

Стоимость MacBook Pro

Новинки доступны для предзаказа с сегодняшнего дня и поступят в продажу с 8 ноября. Стоимость 14-дюймовой модели начинается от 1 599 долларов, а 16-дюймовой - от 2 499 долларов. Из доступных цветов - черный и серебристый.