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Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото)

Среда 30 октября 2024 18:15
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Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото) Apple обновляет базовый 14-дюймовый MacBook Pro (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple представила обновленный MacBook Pro, работающий на новой линейке процессоров M4 - M4, M4 Pro и M4 Max, обеспечивающих беспрецедентную производительность и поддержку Apple Intelligence.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Apple Newsroom, который является пресс-службой компании Apple.

Характеристики MacBook Pro

MacBook Pro доступен в 14- и 16-дюймовых моделях, причем 14-дюймовая версия с базовым чипом M4 представлена по цене от 1599 долларов. Она оснащена тремя портами Thunderbolt 4 и 16 ГБ оперативной памяти, а также новым дисплеем Liquid Retina XDR с яркостью до 1000 нит для SDR контента и улучшенной камерой Center Stage.

Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото)Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото)

Новый MacBook Pro изменился благодаря технологии Apple Intelligence (фото: Apple Newsroom)

Модели с процессорами M4 Pro и M4 Max предназначены для профессионалов и поддерживают Thunderbolt 5, обеспечивающий скорость передачи данных до 120 Гбит/с и возможность подключения более мощных периферийных устройств.

Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото)

MacBook Pro позволяет пользователям работать и творить, где бы они ни находились (фото: Apple Newsroom)

Чипы M4 Pro и M4 Max выполнены по 3-нанометровой технологии второго поколения, имеют более высокую однопоточную и многопоточную производительность и поддерживают более быструю унифицированную память. Эти чипы отлично подходят для сложных задач, таких как рендеринг 3D-моделей, редактирование видео и машинное обучение.

MacBook Pro также имеет ряд уникальных функций, включая опцию дисплея с нанотекстурой, которая снижает блики и улучшает видимость при ярком освещении.

Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото)Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото)

Новый MacBook Pro с процессором M4 Pro ускоряет различные рабочие процессы, такие как проектирование конструкций, моделирование данных и многое другое (фото: Apple Newsroom)

Новая 12-мегапиксельная камера Center Stage обеспечивает более качественное изображение при видеозвонках, автоматически фокусируясь на пользователе и поддерживая функцию Desk View.

Все модели оснащены системой из шести динамиков с поддержкой пространственного звучания и студийными микрофонами, обеспечивая отличное качество звука.

Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото)

MacBook Pro оснащен новой 12-мегапиксельной камерой Center Stage, которая позволяет пользователю оставаться в центре кадра, а также поддерживает функцию Desk View (фото: Apple Newsroom)

Новые функции искусственного интеллекта

Apple Intelligence открывает новые возможности для пользователей Mac. Эта интеллектуальная система объединяет возможности генеративных моделей с высокой конфиденциальностью и позволяет улучшать тексты, переписывать и редактировать их прямо в macOS. Также интеграция с ChatGPT делает доступ к мощным моделям OpenAI легким и удобным.

macOS Sequoia, сопровождающая новую линейку, добавляет функциональные обновления для Safari, новый режим работы с окнами и улучшенную интеграцию с iPhone, предлагая пользователям максимум возможностей.

Apple выпустила новый MacBook Pro, который сможет работать сутки без подзарядки (фото)

С помощью совершенно новых инструментов пользователи могут переписывать, корректировать или резюмировать все, от ежедневных писем до важных проектов (фото: Apple Newsroom)

Стоимость MacBook Pro

Новинки доступны для предзаказа с сегодняшнего дня и поступят в продажу с 8 ноября. Стоимость 14-дюймовой модели начинается от 1 599 долларов, а 16-дюймовой - от 2 499 долларов. Из доступных цветов - черный и серебристый.

Напомним, что Apple выпустила обновленный Mac Mini в новом дизайне впервые за 14 лет.

А еще мы писали, что Apple представила новый iMac с чипом M4, улучшенной камерой и Apple Intelligence.

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