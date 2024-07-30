Apple випустила iOS 17.6 з виправленням помилок та новою функцією

Поки багато хто з нас чекає виходу iOS 18 за кілька тижнів, Apple нагадує нам, що вона все ще приділяє увагу iOS 17. Останній реліз iOS 17.6 може стати останнім великим оновленням перед iOS 18.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський фінансово-економічний журнал Forbes .

Які iPhone можуть працювати на iOS 17.6

Айфони, здатні працювати на iOS 17, випущені з 2018 року: iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. Всі наступні моделі iPhone також сумісні. Це означає iPhone 11 серії, iPhone 12 серії, iPhone 13 серії, iPhone 14 серії та iPhone 15 серії. Також підтримуються iPhone SE другого та третього поколінь.

Як оновити до iOS 17.6

Якщо ви забули, як оновлювати iOS після виходу iOS 17.5.1, ось як це зробити: відкрийте додаток "Налаштування", натисніть "Основні", потім "Оновлення ПЗ". Тут ви можете вибрати негайне завантаження нового програмного забезпечення, що зазвичай означає швидшу появу його на вашому iPhone.

Виберіть "Завантажити та встановити", і воно буде готове найближчим часом.

Що нового в оновленні

Це оновлення в основному зосереджено на виправленні помилок - понад два десятки в цілому: "Це оновлення містить важливі виправлення помилок та оновлення безпеки, а також рекомендується для всіх користувачів".

У новому оновленні також з'явилася функція Catch Up для Apple TV, призначена для любителів спорту.

Саме вона призначена для прямої трансляції спортивних подій в MLS Season Pass. Функція була анонсована у червні, і вона означає, що якщо ви приєднуєтеся до прямої трансляції матчу, який вже розпочався, ви можете побачити серію основних моментів початку гри.

Карусель ключових моментів доступна під час гри та в меню керування відеоплеєром після неї.

Якщо одна нова функція здається мізерною, це тому, що Apple вже реалізувала все, що обіцяла в iOS 17.

Якщо тільки iOS 17.7 не з'явиться, про що ми дізнаємося за кілька днів, коли вийде перша бета-версія для розробників, то зараз усі сили спрямовані на iOS 18.