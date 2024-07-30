Apple выпустила iOS 17.6 с исправлением ошибок и новой функцией

Пока многие из нас ждут выхода iOS 18 через несколько недель, Apple напоминает нам, что она все еще уделяет внимание iOS 17. Последний релиз iOS 17.6 может стать последним крупным обновлением перед iOS 18.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский финансово-экономический журнал Forbes .

Какие iPhone могут работать на iOS 17.6

Айфоны, способные работать на iOS 17, выпущены начиная с 2018 года: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Все последующие модели iPhone также совместимы. Это означает iPhone 11 серии, iPhone 12 серии, iPhone 13 серии, iPhone 14 серии и iPhone 15 серии. Также поддерживаются iPhone SE второго и третьего поколений.

Как обновить до iOS 17.6

Если вы забыли, как обновлять iOS после выхода iOS 17.5.1, вот как это сделать: откройте приложение "Настройки", нажмите "Основные", затем "Обновление ПО". Здесь вы можете выбрать немедленную загрузку нового программного обеспечения, что обычно означает более быстрое появление его на вашем iPhone.

Выберите "Загрузить и установить", и оно будет готово в ближайшее время.

Что нового в обновлении

Это обновление в основном сосредоточено на исправлении ошибок - более двух десятков в общей сложности: "Это обновление содержит важные исправления ошибок и обновления безопасности, а еще рекомендуется для всех пользователей".

В новом обновлении также появилась функция Catch Up для приложения Apple TV, предназначенная для любителей спорта.

Конкретно она предназначена для прямой трансляции спортивных событий в MLS Season Pass. Функция была анонсирована в июне, и она означает, что если вы присоединяетесь к прямой трансляции матча, который уже начался, вы можете увидеть серию основных моментов с начала игры.

Карусель ключевых моментов доступна во время игры и в меню управления видеоплеером после нее.

Если одна новая функция кажется скудной, то это потому, что Apple уже реализовала все, что обещала в iOS 17.

Если только iOS 17.7 не появится, о чем мы узнаем через несколько дней, когда выйдет первая бета-версия для разработчиков, то сейчас все силы направлены на iOS 18.