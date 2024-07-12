Перенесення фото з Android на iOS стало простіше: Google представила новий спосіб

Google та Apple запускають новий інструмент для перенесення фотографій із сервісу Google Фото у хмарне сховище iCloud. Ця функція стане частиною ініціативи з перенесення даних (Data Transfer Initiative) та додасть можливість експорту до iCloud до існуючих опцій Google Takeout.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget .

Деталі нововведення

Інструмент, який буде доступний протягом наступного тижня, автоматизує процес перенесення фотографій з Google Фото до iCloud. Вам не потрібно буде нічого скачувати, завантажувати або робити вручну, крім запустити процес через веб-інтерфейс.

На сторінці підтримки Apple говориться, що в залежності від обсягу даних, перенос може зайняти від кількох годин до кількох днів.

Перенесення фотографій з Google до iCloud не спричинить їх видалення з Google Фото. Якщо ви хочете повністю позбутися їх у Google Фото, це потрібно буде зробити вручну.

Крім того, сервіс не працюватиме для дитячих облікових записів, облікових записів Apple ID, керованих адміністраторами (тих, що налаштовуються через ІТ-відділи), а також для облікових записів iCloud з увімкненою функцією "Розширений захист даних".

Цей інструмент є продовженням аналогічного сервісу, запущеного в 2021 році, який дозволяв переносити фотографії з iCloud до Google Фото.

Що ще відомо про Data Transfer Initiative

Ініціативу DTI було запущено у 2023 році як спільний проект Apple, Google та Meta. Офіційно її мета - просувати ідеї проекту з перенесення даних із відкритим вихідним кодом (Data Transfer Project, DTP), який стартував п'ятьма роками раніше.

Неофіційно, навряд чи це збіг, що DTI розпочала роботу за кілька місяців до того, як Європейська комісія визначила "контролюючі компанії" в рамках Закону про цифрові ринки, а цілі DTI збігаються з вимогами даного регулюючого органу.