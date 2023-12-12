Apple випустила iOS 17.2. Що нового і коли наступне оновлення

Американська технологічна компанія Apple Inc. після тестування iOS 17.2 випустила стабільну версію системи. Оновлення містить низку важливих і корисних змін та вдосконалень.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що змінилося для користувачів з оновленою мобільною операційною системою.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Apple Developer, Apple Support, Phone Arena.
iOS 17.2 пропонує користувачам нову програму для занотовування роздумів про різні події та зберігання спогадів.
Її назва - Journal (з англійської - "щоденник", "журнал").
В неї можна додавати спеціальні пропозиції, що за допомогою інтелектуальних алгоритмів групуються за темами (події, прогулянки, тренування, фотографії тощо) і перетворюються на "особливі моменти".
Додаток має також:
Згідно з інформацією на сайті, це оновлення покращило безпеку iPhone.
Водночас в Apple наголошують, що для захисту клієнтів компанія "не розголошує, не обговорює та не підтверджує проблеми безпеки, доки не буде проведено розслідування та не будуть доступні виправлення або нові випуски".
Додаткову інформацію про безпеку пропонують шукати на сторінці безпеки продуктів Apple.
iPhone - це про якість (скріншот: apple.com)
В iOS 17.2 було вдосконалено функцію AirDrop:
В Apple Music:
Зарядка смартфонів:
Для кнопки дії на iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max дозволили задавати дію перекладу фраз або спілкування іншою мовою.
Новий віджет "Цифровий годинник" дозволятиме швидко переглянути час на початковому екрані або в режимі очікування.
Удосконалена функція "Автозаповнення" виявлятиме поля в PDF-файлах та інших формах, даючи змогу додавати в них інформацію (наприклад імена й адреси з ваших контактів).
Нові розкладки клавіатури відтепер підтримуватимуть вісім саамських мов.
У програмі "Повідомлення" з'явилося застереження щодо неприйнятного вмісту в стікерах (це допоможе уникнути неочікуваного показу "неприйнятних" стікерів).
Із новим програмним забезпеченням на iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max можна знімати просторове відео, а тоді переглядати його в тривимірному форматі на Apple Vision Pro.
Було також підвищено швидкість фокусування камери iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max на малих об'єктах удалині.
iPhone 15 Pro (скріншот: apple.com)
Торкнувши стрілку в правому верхньому куті, можна буде швидко перейти до першого непрочитаного повідомлення в обговоренні.
Із контекстного меню можна буде додавати стікери безпосередньо в повідомлення.
Крім того, iOS 17.2 дозволить змінювати форму будь-якого образу Memoji.
А функція перевірки ключових контактів надаватиме за потреби автоматичні попередження та коди перевірки контактів (для підтвердження реальності контактів).
З оновленою системою показник кількості опадів інформуватиме користувача про ймовірність дощу чи снігу в певний день впродовж наступних 10 днів.
Нові віджети зможуть також показувати:
Знімок карти вітрів дасть змогу швидко переглядати типові показники вітру й відкривати анімований шар карти вітрів (щоб підготуватися до умов, прогнозованих на наступні 24 години).
Інтерактивний місячний календар дозволить зобразити фазу місяця в будь-який день наступного місяця.
iPhone 15 до оновлення ПЗ (скріншот: apple.com)
Для того, щоб оновити iPhone бездротово, необхідно виконати такі кроки:
Крім того, можна налаштувати автоматичне оновлення вночі, коли пристрій заряджається. Для цього потрібно:
Про точну дату виходу наступного оновлення наразі невідомо.
Водночас експерти припускають, що фінальна версія iOS 18 може з'явитися вже у вересні 2024 року - разом із новим поколінням iPhone (iPhone 16).
Цілком імовірно, що бета-версія iOS 18 для розробників буде випущена раніше.
Дехто припускає, що її презентують (або ж анонсують) на початку червня наступного року - на щорічній конференції розробників для платформи Macintosh під назвою Worldwide Developers Conference - WWDC 2024.
Саме так було з попередніми версіями iOS.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вийшов наддешевий смартфон всього за 75 доларів з "преміальним" дизайном та добротними характеристиками.
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