Спливли нові подробиці про iPhone SE 4-го покоління

У 2024 році компанія Apple може представити оновлену версію доступного смартфона iPhone SE 4. Кажуть, що пристрій матиме дизайн, схожий на зовнішній вигляд iPhone 14, а акумулятор буде аналогічний тому, який використовується в iPhone 14.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт MacRumors , який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з компанією Apple.

Що відомо вже зараз

Відповідно до витоків внутрішніх документів та частково зібраних прототипів, наступне покоління смартфона iPhone SE, який очікується у 2024 році, буде оснащено літій-іонними батареями з позначенням A2863 та ємністю 3 279 мА/год. Це значне збільшення порівняно з батареєю iPhone SE третього покоління, де ємність складає лише 2 018 мА/год.

Хоча чутки стверджують, що Apple розробила нові акумулятори з покращеними тепловими характеристиками для iPhone 16 Pro, для iPhone SE четвертого покоління, очевидно, будуть використовуватися існуючі акумулятори для економії витрат.

Це рішення обумовлене бажанням Apple зберегти доступнішу ціну, враховуючи, що створення нових компонентів потребує додаткових витрат на дослідження та розробку.

Цей підхід відповідає стратегії Apple, яку компанія дотримувалась у попередніх моделях iPhone SE, таких як iPhone SE другого покоління, який використовував той самий акумулятор, що й iPhone 8.

Однак варто відзначити, що інформація на даний момент попередня, і плани Apple можуть змінитися перед офіційним випуском пристрою, особливо враховуючи, що до виходу ще достатньо часу.

Крім збільшеної ємності акумулятора, очікується, що iPhone SE четвертого покоління отримає новий дизайн, що базується на iPhone 14, а також порт USB-C і кнопку Action Button.