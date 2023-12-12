Apple выпустила iOS 17.2. Что нового и когда следующее обновление

Новое приложение

iOS 17.2 предлагает пользователям новое приложение для записи размышлений о различных событиях и хранения воспоминаний.

Его название - Journal (с английского - "дневник", "журнал").

В него можно добавлять специальные предложения, которые с помощью интеллектуальных алгоритмов группируются по темам (события, прогулки, тренировки, фотографии и т.п.) и превращаются в "особые моменты".

Приложение имеет также:

удобные фильтры для быстрого поиска записей в закладках

возможность показывать записи с вложениями (чтобы просматривать их и рассуждать о самых важных событиях в своей жизни)

регулярные уведомления, которые могут напоминать вам добавлять записи в дневник в определенные дни и время

возможность "закрытия" с помощью Touch ID или Face ID (чтобы сохранить конфиденциальность)

функцию синхронизации в iCloud, где данные надежно хранятся и шифруются

Обновление безопасности

Согласно информации на сайте, это обновление улучшило безопасность iPhone.

В то же время в Apple отмечают, что для защиты клиентов компания "не разглашает, не обсуждает и не подтверждает проблемы безопасности, пока не будет проведено расследование и не будут доступны исправления или новые выпуски".

Дополнительную информацию о безопасности предлагают искать на странице безопасности продуктов Apple.

iPhone - это о качестве (скриншот: apple.com)

Совершенствование и исправление ошибок

В iOS 17.2 была усовершенствована функция AirDrop:

добавлены новые варианты распространения контактов

добавлена возможность распространения посадочных талонов, билетов в кинотеатры и другие совместные карты.

В Apple Music:

в подборке "Любимые песни" появилась возможность быстро находить песни, добавленные в любимые

историю прослушивания разрешили выключать (чтобы музыка, которую вы слушаете, не появлялась в разделе "Недавно воспроизведенные" или в ваших рекомендациях)

Зарядка смартфонов:

все модели iPhone 13 и iPhone 14 будут поддерживать теперь зарядное устройство Qi2

была исправлена ошибка, из-за которой устройство могло не заряжаться беспроводно в некоторых автомобилях

Для кнопки действия на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max позволили задавать действие перевода фраз или общения на другой язык.

Новый виджет "Цифровые часы" позволит быстро просмотреть время на начальном экране или в режиме ожидания.

Усовершенствованная функция "Автозаполнение" будет выявлять поля в PDF-файлах и других формах, позволяя добавлять в них информацию (например, имена и адреса из ваших контактов).

Новые раскладки клавиатуры теперь будут поддерживать восемь саамских языков.

В программе "Сообщения" появилась оговорка относительно неприемлемого содержимого в стикерах (это поможет избежать неожиданного показа "неприемлемых" стикеров).

Камера

С новым программным обеспечением на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max можно снимать пространственное видео, затем просматривать его в трехмерном формате на Apple Vision Pro.

Была также повышена скорость фокусировки камеры iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max на малых объектах вдали.

iPhone 15 Pro (скриншот: apple.com)

Сообщение

Коснувшись стрелки в правом верхнем углу, можно будет быстро перейти к первому непрочитанному сообщению в обсуждении.

Из контекстного меню можно будет добавлять стикеры непосредственно в сообщение.

Кроме того, iOS 17.2 позволит изменять форму любого образа Memoji.

Функция проверки ключевых контактов будет предоставлять при необходимости автоматические предупреждения и коды проверки контактов (для подтверждения реальности контактов).

Погода

С обновленной системой показатель количества осадков будет информировать пользователя о вероятности дождя или снега в определенный день в течение следующих 10 дней.

Новые виджеты могут также показывать:

прогноз осадков на следующий час

ежедневный прогноз погоды

время восхода и заката

данные о текущих условиях (качестве воздуха, температуре по ощущению, скорости ветра и т.д.)

Снимок карты ветров позволит быстро просматривать типовые показатели ветра и открывать анимированный слой карты ветров (чтобы подготовиться к условиям, прогнозируемым на следующие 24 часа).

Интерактивный лунный календарь позволит изобразить фазу луны в любой день следующего месяца.

iPhone 15 до обновления ПО (скриншот: apple.com)

Как обновить iPhone до последней версии iOS

Для того чтобы обновить iPhone беспроводно, необходимо выполнить следующие шаги:

создать резервную копию данных устройства с помощью iCloud или компьютера

подключить устройство к источнику питания и подключиться к интернету через сеть Wi-Fi

перейти в меню "Параметры" - "Общие" - "Обновление ПО"

выбрать нужный вариант программного обеспечения (если есть несколько доступных)

нажать "Установить сейчас" (если отображается кнопка "Выкачать и установить" - нажать ее, чтобы загрузить обновление, ввести код допуска и выбрать "Установить сейчас")

Кроме того, можно настроить автоматическое обновление ночью, когда устройство заряжается. Для этого нужно:

перейти в меню "Параметры" - "Общие" - "Обновление ПО"

выбрать "Автоматические обновления"

включить параметр "Выкачать обновление iOS"

включить "Установить обновление iOS" (тогда устройство автоматически обновится до последней версии iOS)

Когда планируют следующее обновление

О точной дате выхода следующего обновления пока неизвестно.

В то же время, эксперты предполагают, что финальная версия iOS 18 может появиться уже в сентябре 2024 года - вместе с новым поколением iPhone (iPhone 16).

Вполне вероятно, что бета-версия iOS 18 для разработчиков будет выпущена раньше.

Некоторые предполагают, что ее презентуют (или анонсируют) в начале июня следующего года - на ежегодной конференции разработчиков для платформы Macintosh под названием Worldwide Developers Conference - WWDC 2024.

Именно так было с предыдущими версиями iOS.