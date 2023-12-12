Apple випустила iOS 17.2. Що нового і коли наступне оновлення

Американська технологічна компанія Apple Inc. після тестування iOS 17.2 випустила стабільну версію системи. Оновлення містить низку важливих і корисних змін та вдосконалень.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Apple Developer, Apple Support, Phone Arena.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що змінилося для користувачів з оновленою мобільною операційною системою.

Новий застосунок

iOS 17.2 пропонує користувачам нову програму для занотовування роздумів про різні події та зберігання спогадів.

Її назва - Journal (з англійської - "щоденник", "журнал").

В неї можна додавати спеціальні пропозиції, що за допомогою інтелектуальних алгоритмів групуються за темами (події, прогулянки, тренування, фотографії тощо) і перетворюються на "особливі моменти".

Додаток має також:

зручні фільтри для швидкого пошуку записів у закладках

можливість показувати записи із вкладеннями (щоб переглядати їх і розмірковувати про найважливіші події у своєму житті)

регулярні сповіщення, які можуть нагадувати вам додавати записи в щоденник у певні дні та час

можливість "замикання" за допомогою Touch ID чи Face ID (щоб зберегти конфіденційність)

функцію синхронізації в iCloud, де дані надійно зберігаються та шифруються

Оновлення безпеки

Згідно з інформацією на сайті, це оновлення покращило безпеку iPhone.

Водночас в Apple наголошують, що для захисту клієнтів компанія "не розголошує, не обговорює та не підтверджує проблеми безпеки, доки не буде проведено розслідування та не будуть доступні виправлення або нові випуски".

Додаткову інформацію про безпеку пропонують шукати на сторінці безпеки продуктів Apple.

iPhone - це про якість (скріншот: apple.com)

Вдосконалення та виправлення помилок

В iOS 17.2 було вдосконалено функцію AirDrop:

додано нові варіанти поширення контактів

додано можливість поширення посадкових талонів, квитків до кінотеатрів та інших сумісних карток

В Apple Music:

у підбірці "Улюблені пісні" з'явилась можливість швидко знаходити пісні, додані до улюблених

історію прослуховування дозволили вимикати (щоб музика, яку ви слухаєте, не з'являлася в розділі "Нещодавно відтворені" чи у ваших рекомендаціях)

Зарядка смартфонів:

всі моделі iPhone 13 й iPhone 14 підтримуватимуть тепер зарядний пристрій Qi2

було виправлено помилку, через яку пристрій міг не заряджатися бездротово в деяких автомобілях

Для кнопки дії на iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max дозволили задавати дію перекладу фраз або спілкування іншою мовою.

Новий віджет "Цифровий годинник" дозволятиме швидко переглянути час на початковому екрані або в режимі очікування.

Удосконалена функція "Автозаповнення" виявлятиме поля в PDF-файлах та інших формах, даючи змогу додавати в них інформацію (наприклад імена й адреси з ваших контактів).

Нові розкладки клавіатури відтепер підтримуватимуть вісім саамських мов.

У програмі "Повідомлення" з'явилося застереження щодо неприйнятного вмісту в стікерах (це допоможе уникнути неочікуваного показу "неприйнятних" стікерів).

Камера

Із новим програмним забезпеченням на iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max можна знімати просторове відео, а тоді переглядати його в тривимірному форматі на Apple Vision Pro.

Було також підвищено швидкість фокусування камери iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max на малих об'єктах удалині.

iPhone 15 Pro (скріншот: apple.com)

Повідомлення

Торкнувши стрілку в правому верхньому куті, можна буде швидко перейти до першого непрочитаного повідомлення в обговоренні.

Із контекстного меню можна буде додавати стікери безпосередньо в повідомлення.

Крім того, iOS 17.2 дозволить змінювати форму будь-якого образу Memoji.

А функція перевірки ключових контактів надаватиме за потреби автоматичні попередження та коди перевірки контактів (для підтвердження реальності контактів).

Погода

З оновленою системою показник кількості опадів інформуватиме користувача про ймовірність дощу чи снігу в певний день впродовж наступних 10 днів.

Нові віджети зможуть також показувати:

прогноз опадів на наступну годину

щоденний прогноз погоди

час сходу й заходу сонця

дані про поточні умови (якість повітря, температуру за відчуттям, швидкість вітру і т.ін.)

Знімок карти вітрів дасть змогу швидко переглядати типові показники вітру й відкривати анімований шар карти вітрів (щоб підготуватися до умов, прогнозованих на наступні 24 години).

Інтерактивний місячний календар дозволить зобразити фазу місяця в будь-який день наступного місяця.

iPhone 15 до оновлення ПЗ (скріншот: apple.com)

Як оновити iPhone до останньої версії iOS

Для того, щоб оновити iPhone бездротово, необхідно виконати такі кроки:

створити резервну копію даних пристрою за допомогою iCloud або комп'ютера

під'єднати пристрій до джерела живлення та підключитися до інтернету через мережу Wi-Fi

перейти в меню "Параметри" - "Загальні" - "Оновлення ПЗ"

вибрати потрібний варіант програмного забезпечення (якщо є кілька доступних)

натиснути "Інсталювати зараз" (якщо відображатиметься кнопка "Викачати й інсталювати" - натиснути її, щоб завантажити оновлення, ввести код допуску й вибрати "Інсталювати зараз")

Крім того, можна налаштувати автоматичне оновлення вночі, коли пристрій заряджається. Для цього потрібно:

перейти в меню "Параметри" - "Загальні" - "Оновлення ПЗ"

вибрати "Автоматичні оновлення"

ввімкнути параметр "Викачати оновлення iOS"

ввімкнути параметр "Інсталювати оновлення iOS" (тоді пристрій автоматично оновиться до останньої версії iOS)

Коли планують наступне оновлення

Про точну дату виходу наступного оновлення наразі невідомо.

Водночас експерти припускають, що фінальна версія iOS 18 може з'явитися вже у вересні 2024 року - разом із новим поколінням iPhone (iPhone 16).

Цілком імовірно, що бета-версія iOS 18 для розробників буде випущена раніше.

Дехто припускає, що її презентують (або ж анонсують) на початку червня наступного року - на щорічній конференції розробників для платформи Macintosh під назвою Worldwide Developers Conference - WWDC 2024.

Саме так було з попередніми версіями iOS.