Apple выпустила iOS 17.2. Что нового и когда следующее обновление
Американская технологичная компания Apple Inc. после тестирования iOS 17.2 выпустила стабильную версию системы. Обновление содержит ряд важных и полезных изменений и усовершенствований.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что изменилось для пользователей с обновленной мобильной операционной системой.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Apple Developer, Apple Support, Phone Arena.
Новое приложение
iOS 17.2 предлагает пользователям новое приложение для записи размышлений о различных событиях и хранения воспоминаний.
Его название - Journal (с английского - "дневник", "журнал").
В него можно добавлять специальные предложения, которые с помощью интеллектуальных алгоритмов группируются по темам (события, прогулки, тренировки, фотографии и т.п.) и превращаются в "особые моменты".
Приложение имеет также:
- удобные фильтры для быстрого поиска записей в закладках
- возможность показывать записи с вложениями (чтобы просматривать их и рассуждать о самых важных событиях в своей жизни)
- регулярные уведомления, которые могут напоминать вам добавлять записи в дневник в определенные дни и время
- возможность "закрытия" с помощью Touch ID или Face ID (чтобы сохранить конфиденциальность)
- функцию синхронизации в iCloud, где данные надежно хранятся и шифруются
Обновление безопасности
Согласно информации на сайте, это обновление улучшило безопасность iPhone.
В то же время в Apple отмечают, что для защиты клиентов компания "не разглашает, не обсуждает и не подтверждает проблемы безопасности, пока не будет проведено расследование и не будут доступны исправления или новые выпуски".
Дополнительную информацию о безопасности предлагают искать на странице безопасности продуктов Apple.
iPhone - это о качестве (скриншот: apple.com)
Совершенствование и исправление ошибок
В iOS 17.2 была усовершенствована функция AirDrop:
- добавлены новые варианты распространения контактов
- добавлена возможность распространения посадочных талонов, билетов в кинотеатры и другие совместные карты.
В Apple Music:
- в подборке "Любимые песни" появилась возможность быстро находить песни, добавленные в любимые
- историю прослушивания разрешили выключать (чтобы музыка, которую вы слушаете, не появлялась в разделе "Недавно воспроизведенные" или в ваших рекомендациях)
Зарядка смартфонов:
- все модели iPhone 13 и iPhone 14 будут поддерживать теперь зарядное устройство Qi2
- была исправлена ошибка, из-за которой устройство могло не заряжаться беспроводно в некоторых автомобилях
Для кнопки действия на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max позволили задавать действие перевода фраз или общения на другой язык.
Новый виджет "Цифровые часы" позволит быстро просмотреть время на начальном экране или в режиме ожидания.
Усовершенствованная функция "Автозаполнение" будет выявлять поля в PDF-файлах и других формах, позволяя добавлять в них информацию (например, имена и адреса из ваших контактов).
Новые раскладки клавиатуры теперь будут поддерживать восемь саамских языков.
В программе "Сообщения" появилась оговорка относительно неприемлемого содержимого в стикерах (это поможет избежать неожиданного показа "неприемлемых" стикеров).
Камера
С новым программным обеспечением на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max можно снимать пространственное видео, затем просматривать его в трехмерном формате на Apple Vision Pro.
Была также повышена скорость фокусировки камеры iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max на малых объектах вдали.
iPhone 15 Pro (скриншот: apple.com)
Сообщение
Коснувшись стрелки в правом верхнем углу, можно будет быстро перейти к первому непрочитанному сообщению в обсуждении.
Из контекстного меню можно будет добавлять стикеры непосредственно в сообщение.
Кроме того, iOS 17.2 позволит изменять форму любого образа Memoji.
Функция проверки ключевых контактов будет предоставлять при необходимости автоматические предупреждения и коды проверки контактов (для подтверждения реальности контактов).
Погода
С обновленной системой показатель количества осадков будет информировать пользователя о вероятности дождя или снега в определенный день в течение следующих 10 дней.
Новые виджеты могут также показывать:
- прогноз осадков на следующий час
- ежедневный прогноз погоды
- время восхода и заката
- данные о текущих условиях (качестве воздуха, температуре по ощущению, скорости ветра и т.д.)
Снимок карты ветров позволит быстро просматривать типовые показатели ветра и открывать анимированный слой карты ветров (чтобы подготовиться к условиям, прогнозируемым на следующие 24 часа).
Интерактивный лунный календарь позволит изобразить фазу луны в любой день следующего месяца.
iPhone 15 до обновления ПО (скриншот: apple.com)
Как обновить iPhone до последней версии iOS
Для того чтобы обновить iPhone беспроводно, необходимо выполнить следующие шаги:
- создать резервную копию данных устройства с помощью iCloud или компьютера
- подключить устройство к источнику питания и подключиться к интернету через сеть Wi-Fi
- перейти в меню "Параметры" - "Общие" - "Обновление ПО"
- выбрать нужный вариант программного обеспечения (если есть несколько доступных)
- нажать "Установить сейчас" (если отображается кнопка "Выкачать и установить" - нажать ее, чтобы загрузить обновление, ввести код допуска и выбрать "Установить сейчас")
Кроме того, можно настроить автоматическое обновление ночью, когда устройство заряжается. Для этого нужно:
- перейти в меню "Параметры" - "Общие" - "Обновление ПО"
- выбрать "Автоматические обновления"
- включить параметр "Выкачать обновление iOS"
- включить "Установить обновление iOS" (тогда устройство автоматически обновится до последней версии iOS)
Когда планируют следующее обновление
О точной дате выхода следующего обновления пока неизвестно.
В то же время, эксперты предполагают, что финальная версия iOS 18 может появиться уже в сентябре 2024 года - вместе с новым поколением iPhone (iPhone 16).
Вполне вероятно, что бета-версия iOS 18 для разработчиков будет выпущена раньше.
Некоторые предполагают, что ее презентуют (или анонсируют) в начале июня следующего года - на ежегодной конференции разработчиков для платформы Macintosh под названием Worldwide Developers Conference - WWDC 2024.
Именно так было с предыдущими версиями iOS.
Напомним, ранее мы рассказывали, что вышел сверхдешевый смартфон всего за 75 долларов с "премиальным" дизайном и добротными характеристиками.
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