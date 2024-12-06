Apple випустила бета-версію iOS 18.2 із розширеними можливостями для iPhone: список

Apple випустила бета-версію iOS 18.2, що означає її швидку публічну появу. Release Candidate є фінальною версією нового програмного забезпечення, яка буде випущена для широкої аудиторії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.
Image Playground
Genmoji
Підтримка ChatGPT
Контроль камери (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)
Нагадаємо, що Google запустила окремий додаток Gemini на iOS для користувачів по всьому світу.
А ще ми писали про 10 корисних лайфхаків Центру управління в iOS 18, які зроблять iPhone ще крутішим.