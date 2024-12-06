Apple выпустила бета-версию iOS 18.2 с расширенными возможностями для iPhone: список

Apple выпустила бета-версию iOS 18.2, что означает ее скорое публичное появление. Release Candidate представляет собой финальную версию нового программного обеспечения, которая будет выпущена для широкой аудитории.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Image Playground
Genmoji
Поддержка ChatGPT
Контроль камеры (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)
Напомним, что Google запустила отдельное приложение Gemini на iOS для пользователей по всему миру.
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