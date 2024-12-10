Apple виправить дві проблеми у майбутніх MacBook, які давно дратували користувачів: деталі
Останні кілька років принесли Macbook значне зростання та інновації завдяки чіпам Apple Silicon. Тим не менш, залишаються обмеження, які перешкоджають повному розкриттю потенціалу Mac.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Відсутність підключення до сотового зв'язку та виріз "чубчик"
З моменту закінчення складного періоду в 2010-х роках та запуску Apple Silicon, Macbook розвивався стабільно: компанія регулярно випускає нові дизайни пристроїв та процесорів, а оновлення macOS стають синхронізованішими з iOS.
Однак деякі проблеми все ж таки залишалися, і, судячи з останніх новин, Apple планує виправити принаймні дві з них.
За останні кілька днів з'явилися дві захоплюючі новини:
- За інформацією Марка Гурмана, Apple розробляє власні модеми для перших Mac за допомогою сотового зв'язку
- За даними Omdia, майбутні моделі MacBook Pro з OLED-екранами позбудуться вирізу ("чубчика") на користь дизайну з отвором під камеру
Обидві ці функції, швидше за все, з'являться не раніше 2026, а можливо, і в 2027 році. Але коли це станеться, вони вирішать дві найбільш дратівливі проблеми Macbook.
Чому iPad Pro випереджає Mac у ключових технологіях
iPad Pro з процесором M4 використовується багатьма як основний пристрій завдяки більшій увазі Apple до його розвитку. Наприклад, функція Face ID з'явилася на iPhone у 2017 році, а на iPad Pro - вже у 2018-му, проте на Mac вона досі відсутня, хоча була б корисною для пристроїв на кшталт MacBook та iMac.
iPad підтримує сотовий зв'язок з моменту свого запуску 14 років тому, але ця функція так і не була додана на Mac, що робить використання точки доступу з iPhone незручним та енерговитратним.
Крім того, виріз "чубчик" на MacBook виглядає застарілим рішенням, особливо на тлі сучасних технологій на кшталт "Dynamic Island" на iPhone.
Нагадаємо, що Apple нарешті готується представити складаний iPhone.
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