Apple исправит две проблемы в будущих MacBook, которые давно раздражали пользователей: детали
Последние несколько лет принесли Macbook значительный рост и инновации благодаря чипам Apple Silicon. Тем не менее, остаются ограничения, которые препятствуют полному раскрытию потенциала Mac.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Отсутствие подключения к сотовой связи и вырез "челка"
С момента окончания сложного периода в 2010-х годах и запуска Apple Silicon, Macbook развивался стабильно: компания регулярно выпускает новые дизайны устройств и процессоров, а обновления macOS становятся более синхронизированными с iOS.
Однако некоторые проблемы все же оставались, и, судя по последним новостям, Apple планирует исправить по крайней мере две из них.
За последние несколько дней появились две захватывающие новости:
- По информации Марка Гурмана, Apple разрабатывает собственные модемы для первых Mac с поддержкой сотовой связи
- Согласно данным Omdia, будущие модели MacBook Pro с OLED-экранами избавятся от выреза ("челки") в пользу дизайна с отверстием под камеру
Обе эти функции, скорее всего, появятся не раньше 2026 года, а возможно, и в 2027 году. Но когда это произойдет, они решат две наиболее раздражающие проблемы Macbook.
Почему iPad Pro опережает Mac в ключевых технологиях
iPad Pro с процессором M4 используется многими как основное устройство благодаря большему вниманию Apple к его развитию. Например, функция Face ID появилась на iPhone в 2017 году, а на iPad Pro - уже в 2018-м, однако на Mac она до сих пор отсутствует, хотя была бы полезна для устройств вроде MacBook и iMac.
iPad поддерживает сотовую связь с момента своего запуска 14 лет назад, но эта функция так и не была добавлена на Mac, что делает использование точки доступа с iPhone неудобным и энергозатратным.
Кроме того, вырез "челка" на MacBook выглядит устаревшим решением, особенно на фоне современных технологий вроде "Dynamic Island" на iPhone.
Напомним, что Apple наконец-то готовится представить складной iPhone.
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