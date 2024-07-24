Apple готує революційний складаний iPhone: розкрито деталі

Згідно з новим інсайдом, перший складаний iPhone знаходиться в розробці і має з'явитися в 2026 році. Це стане першим кроком Apple у технологію складаних дисплеїв та серйозною еволюцією для iPhone.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac .

Подробиці складаного iPhone

Згідно з повідомленнями корейських ЗМІ Hankooki та ET News, джерела, близькі до Apple, вказують на те, що компанія проводить дослідження та розробки складаного смартфона зверху вниз з 2024 року. Очікується, що у розгорнутому вигляді пристрій матиме розміри, аналогічні існуючим iPhone.

В останні роки Apple отримувала патенти, пов'язані зі складаними продуктами. Чутки припускають, що в 2024 році Apple офіційно розпочала дослідження та розробки, а також підписала контракт на постачання панелей із Samsung Display (SDC). З огляду на типовий дворічний цикл розробки нових продуктів Apple, прогнозується запуск у 2026 році.

Деталі складаного iPhone від Apple

Смартфон матиме складану конструкцію зверху вниз, більше схожу на Samsung Galaxy Flip, ніж Galaxy Fold. Його розміри будуть аналогічні існуючим моделям iPhone, імовірно у розгорнутому вигляді.

Минулого разу з'являлися чутки про створення Apple складаного iPhone. Але досі повідомлення вказували на те, що компанія зосереджена на інших пристроях для своїх перших пристроїв зі складаним екраном.

Це включає MacBook M5 зі складаним дисплеєм та складаний iPad. Тепер здається, що iPhone може здобути пріоритет.

Спочатку передбачалося, що Apple першим ділом випустить складаний iPad, щоб оцінити реакцію ринку і накопичити досвід продажів, перш ніж впровадити технологію у свій основний продукт, iPhone.

Однак через проблеми на китайському ринку смартфонів Apple, як повідомляється, скоригувала свої плани і може представити iPhone як свій перший складаний продукт.

Продаж iPhone в Китаї був предметом особливої уваги в останніх квартальних звітах Apple. Оскільки компанія має труднощі на ринку, де складані смартфони більш поширені, має сенс, що Apple може захотіти прискорити свої плани з випуску складаного iPhone.