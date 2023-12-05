Apple продовжує роботу над підтримкою 6G-зв’язку: вже є перші результати

Марк Гурман із Bloomberg зазначає, що посилено просувається робота Apple з впровадження технології сотового зв'язку шостого покоління у свої пристрої.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на вебсайт MacRumors , який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з компанією Apple.

В останньому випуску свого інформаційного бюлетеня Power On, Марк Гурман пояснив, що компанія Apple все більше приділяє увагу технології 6G, незважаючи на відомі труднощі з розробкою власного 5G-модему.

Ще в 2021 році з'явилися перші офіційні оголошення про вакансії в Apple, пов'язані з 6G. Тепер на офіційному сайті компанії розміщена нова вакансія архітектора програмного забезпечення модемних систем, який буде відповідальним за координацію розробки та моделювання еталонної архітектури 6G.

Гурман зазначає, що це оголошення є частиною загального тренду компанії із залучення інженерів для роботи над технологіями сотового зв'язку стандарту 6G.

Також треба зазначити, що оператори зв'язку активно працюють над створенням мереж наступного покоління. Наприкінці 2020 року Apple приєдналася до Next G Alliance, індустріальної групи, покликаної вирішувати завдання Альянсу телекомунікаційної індустрії (ATIS).

На думку деяких аналітиків, технологія 6G може забезпечити швидкість більш ніж у 100 разів вищу, ніж 5G. Однак ефективність цієї технології в реальних умовах ще потрібно з'ясувати. Очікується, що 6G з'явиться на споживчих пристроях не раніше 2030 року.