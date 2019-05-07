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Apple сняла с производства ряд iPhone: первые подробности

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 10:52
Apple сняла с производства ряд iPhone: первые подробности
Apple перестала выпускать iPhone SE и 6 (фото: apple-iPhone.com)

iPhone SE, 6 и 6S сняты компанией Apple с производства

Apple перестала производить iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus, так как они, по словам представителей компании, "технически и морально устарели". 

Как пишет ресурс MyDrivers, с третьего мая корпорация из Купертино сосредоточена на производстве iPhone 7 и iPhone 8. Поэтому, считают эксперты, эти модели устройств могут в ближайшее время подешеветь и даже войти в ценовую нишу, которая раньше была занята их предшественниками. iOS 13, скорее всего, не будет на снятых с производства смартфонах.

Apple сняла с производства ряд iPhone: первые подробности

iPhone SE (фото: pixabay.com)

При этом, перед тем, как снять iPhone 6 с производства, в компании создали достаточное количество запасных деталей, предназначенных для ремонта. Поэтому владельцам этих моделей не стоит переживать.

Снятие с производства старых моделей, говорят специалисты, - вполне логичный шаг. Сейчас компания работает над созданием iPhone XI, а потому нужно освобождать потихоньку место на складах для новинок. 

Добавим, что iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus выходили с 2014 по 2016 год. За этот период Apple удалось продать около 250 млн iPhone 6 различных версий - эта линейка телефонов является самой продаваемой за всю историю "яблочной" компании.

Apple сняла с производства ряд iPhone: первые подробности

iPhone 6 (фото: pixabay.com)

Ранее мы писали о том, что гигантская американская корпорация в I квартале 2019 получила на 5% меньше доходов, чем в прошлом году, а выручка от продажи iPhone сократилась на $5 млрд.

Также сообщалось, что Apple пожертвует средства на реконструкцию Нотр-Дам де Пари.

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