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Apple заявила о снижении прибыли и падении продаж iPhone

Новости » Телеком & IT    01.05.2019 - 09:10
Apple заявила о снижении прибыли и падении продаж iPhone
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)

Apple также отчиталась о самом сильном за шесть лет росте продаж iPad

Американская корпорация Apple в I квартале 2019 получила на 5% меньше доходов, чем в прошлом году, а выручка от продажи iPhone сократилась на 5 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет компании.

Сообщается, что в I квартале выручка составила 58 млрд долларов, что на 5% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Квартальная прибыль на акцию снизилась на 10% - до 2,46 доллара. Международные продажи составили 61% от общей квартальной выручки.

Также сообщается, что чистая прибыль составила 11,5 млрд долларов (на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом), а доходы от продаж iPhone составили 31 млрд долларов (в прошлом году - 37 млрд).

В то же время, по словам гендиректора Apple Тима Кука, компания добилась самого сильного роста продаж iPad за последние шесть лет.

Напомним, в марте были опубликованы первые чертежи нового iPhone XI.

Предполагается, что Apple представит три модели iPhone в 2019 году. Среди нововведений, которые готовит компания, - тройная камера на задней панели для премиальной модели и двойные камеры для двух других.

 

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