Apple зняла з виробництва ряд iPhone: перші подробиці

Apple перестала випускати iPhone SE і 6 (фото: apple-iPhone.com)

iPhone SE, 6 і 6S зняті компанією Apple з виробництва

Apple перестала виробляти iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S і 6S Plus, так як вони, за словами представників компанії, "технічно і морально застаріли".

Як пише ресурс MyDrivers, з третього травня корпорація з Купертіно зосереджена на виробництві iPhone 7 і 8 iPhone. Тому, вважають експерти, ці моделі пристроїв можуть найближчим часом подешевшати і навіть увійти в цінову нішу, яка раніше була зайнята їхніми попередниками. iOS 13, швидше за все, не буде присутня на знятих з виробництва смартфонах.

iPhone SE (фото: pixabay.com)

При цьому, перед тим, як зняти iPhone 6 з виробництва, у компанії створили достатню кількість запасних деталей для ремонту. Тому власникам цих моделей не варто переживати.

Зняття з виробництва старих моделей, кажуть фахівці, - цілком логічний крок. Зараз компанія працює над створенням iPhone XI, а тому потрібно звільняти потихеньку місце на складах для новинок.

Додамо, що iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S і 6S Plus виходили з 2014 по 2016 рік. За цей період Apple вдалося продати близько 250 млн iPhone 6 різних версій - ця лінійка телефонів є найбільш продаваною за всю історію "яблучної" компанії.

iPhone 6 (фото: pixabay.com)

Раніше ми писали про те, що гігантська американська корпорація в I кварталі 2019 отримала на 5% менше доходів, ніж у минулому році, а виручка від продажу iPhone скоротилася на $5 млрд.

Також повідомлялося, що Apple пожертвує кошти на реконструкцію Нотр-Дам де Парі.