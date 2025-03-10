Apple разрабатывает наушники с "глазами": как это будет работать

Apple работает над версией AirPods с встроенными камерами. Хотя эта технология, скорее всего, не появится в AirPods Pro 3, которые могут выпустить в этом году, компания уже активно занимается ее разработкой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Интеграция визуального интеллекта

С выходом iPhone 16 Apple представила функцию Camera Control. Эта новая кнопка удобна для съемки и настройки камеры, но также открыла доступ к новой технологии - Visual Intelligence.

Visual Intelligence - это мощный инструмент, который помогает пользователям лучше ориентироваться в мире и совершать действия на основе физического контекста. Например, можно добавить афишу мероприятия в календарь или воспользоваться ChatGPT или Google для поиска информации.

По словам Марка Гурмана, Apple стремится внедрить подобную интеграцию в AirPods, чтобы укрепить свои позиции в гонке искусственного интеллекта.

"Apple работает над новой версией AirPods Pro, которая использует внешние камеры и искусственный интеллект для анализа окружающего мира и предоставления информации пользователю. Это, по сути, движение в сторону умных очков - но без самих очков", - заявил Марк Гурман.

С такой функцией можно будет, например, задавать вопросы Siri о своем окружении, даже не доставая iPhone из кармана.

Улучшенный пространственный звук

Аналитик цепочки поставок Мин-Чи Куо также предположил, что камеры в AirPods могут использоваться для интеграции с другими продуктами Apple. В частности, они могут улучшить пространственное восприятие при прослушивании аудио с Apple Vision Pro.

"Новые AirPods предполагается использовать с Vision Pro и будущими гарнитурами Apple для улучшения пространственного звука и развития экосистемы пространственных вычислений. Например, если пользователь смотрит видео в Vision Pro и поворачивает голову в определенном направлении, звук с этой стороны будет усилен для создания более реалистичного аудиовосприятия", - заявил Мин-Чи Куо

Это звучит довольно необычно, но, учитывая репутацию Куо, его прогноз заслуживает внимания. Он также отметил, что камеры могут позволить управлять AirPods с помощью жестов в воздухе.

Дата выхода

По данным Bloomberg, эта технология не появится раньше 2027 года и, скорее всего, будет представлена вместе с AirPods Pro 4.

В 2027 году Apple рассматривает возможность выпуска умных очков, сопоставимых с Meta Ray-Ban, а также AirPods с камерами. Идея заключается в том, чтобы использовать наработки технологии визуального интеллекта из Vision Pro, которая сканирует окружение пользователя и предоставляет полезные данные.

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