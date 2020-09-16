Вокруг Apple разгорается скандал после презентации новинок

После презентации своих новых девайсов 15 сентября компания Apple попала в скандал из-за заявления Spotify. Сообщается, что музыкальный сервис Spotify выступил с критикой новой системы подписки, включающей доступ к Apple Music. Так музыкальный сервис обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, и потребовал от антимонопольщиков принять меры.

Заявление компании Spotify опубликовало издание The Verge после того, как компания Apple завершила презентацию новой линейки iPhone и ряда других девайсов.

"Снова Apple использует свое доминирующее положение и нечестные приемы, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и лишить потребителей выбора, заставив отдавать предпочтение своим услугам. Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры и ограничить неконкурентное поведение Apple, которое может нанести непоправимый вред разработчикам и поставить под угрозу наши общие права слушать, учиться, творить и общаться", — говорится в заявлении Spotify.

В ответ на заявление Apple объяснила цели объединения всех своих сервисов в Apple One. В корпорации считают, что потребители по-прежнему могут "открывать альтернативы и наслаждаться ими". Также производитель айфонов заявил, что Apple One нужен прежде всего для того, чтобы пользователи могли "просто и выгодно" получить доступ ко всем услугам экосистемы компании.

Стоимость подписки на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие услуги компании, объединенные в сервисе Apple One, будут стоить $14,95 в месяц для одного пользователя и $19,95 для семьи. Новый сервис также был представлен на презентации 15 сентября.

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