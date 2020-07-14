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Наконец Spotify запустится в Украине: названа дата

Вторник 14 июля 2020 21:43
Наконец Spotify запустится в Украине: названа дата
Spotify в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Музыкальный сервис Spotify официально запустится в Украине

Популярный музыкальный сервис Spotify официально запустится в Украине с завтрашнего дня, 15 июля. Сервис обновил условия пользовательского соглашения, добавив Украину и страны СНГ в список стран присутствия.

Ряд украинских пользователей сообщили о том, что приложение Spotify стало доступно для загрузки в App Store и Google Play.

На официальном сайте Spotify в русской версии доступны новые правила пользования сервисом, которые вступают в силу с 15 июля. В них упоминается Украина как одна из стран, где доступен музыкальный сервис.

Наконец Spotify запустится в Украине: названа дата

Скриншот с spotify.com

Кроме того, по ссылке spotify.ua открывается украинская версия сайта Spotify - правда, пока только на английском языке. Там также появились цены на использование сервиса в Украине. Стоит отметить, что они аналогичны американским и указанные в долларах.

Наконец Spotify запустится в Украине: названа дата

Скриншот с spotify.com

Официально Spotify пока не объявлял об открытии в Украине. Это должно произойти завтра. Тем не менее многие украинцы уже давно пользовались музыкальным сервисом, обходя региональные ограничения с помощью VPN и подписок в странах присутствия Spotify. Но официальный запуск сделает его более доступным.

Пользователи сети также прокомментировали эту новость. Многие задаются вопросом, чем Spotify лучше своих конкурентов в лице Google Play Music (YouTube Music), Apple Music и других.

  • В чем разница с Google Play Music? Зачем мне менять премиум подписку Ютуба на спотифай?
  • Не меняйте. Делов то;
  • В библиотеке треков, алгоритмах рекомендаций, например. У гугла рекомендации препаршивейшие;
  • Удобство качество подача, все есть;
  • Большее количество музыки, эксклюзивы.

Наконец Spotify запустится в Украине: названа дата

Скриншот с Facebook

Напомним, IKEA отреагировала на скандал из-за незаконной вырубки лесов в Украине.

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