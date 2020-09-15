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Apple представила новое поколение умных часов и iPad

Купертино, Вторник 15 сентября 2020 21:20
Apple представила новое поколение умных часов и iPad
Фото: Apple представила новые планшеты (apple.com)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple представила новое поколение смарт-часов Watch Series 6 и планшетов iPad. Главной особенностью новых часов стала возможность измерить уровень кислорода в крови.

Презентация новинок прошла на YouTube-канале Apple.

Apple Watch Series 6

Новая функция позиционируется не только для спортсменов, но и для людей, у которых низкий уровень кислорода в крови вызывает головные боли и плохое самочувствие. Производитель обещает, что уровень кислорода будет измеряться даже во время сна.

Watch Series 6 работают на процессоре Apple S6, основанном на A13 Bionic и адаптированном для смарт-часов. Операционная система - WatchOS 7. Новый чип позволяет в режиме реального времени определять высоту над уровнем моря.

Также анонсированы два новых цвета - синий и красный (Product Red). В дополнение к ним представили новые ремешки, в том числе силиконовые и тканевые с плетением, а также набор циферблатов.

Фото: новые смарт-часы от Apple (apple.com)

Apple Watch Series 6 появятся в продаже в США по цене от 399 долларов. Более доступная модель Watch Series SE будет продаваться за 279 долларов. От старшей они отличаются отсутствием продвинутых функций измерения уровня кислорода в крови.

Цены на Watch Series 3 будут снижены до 199 долларов.

Новый iPad и Ipad Air

Обновление получил "классический" 10,2-дюймовый iPad. Теперь он работает на базе процессора A12 Bionic, который на 40% быстрее предыдущего поколения, и поддерживает Apple Pencil.

Цена осталась без изменений - от 329 долларов.

Apple представила новое поколение умных часов и iPad

Фото: новый iPad (apple.com)

Куда больше изменений претерпел iPad Air четвертого поколения. Ему достался дизайн старшего iPad Pro без физической кнопки. Touch ID разместился в кнопке питания, при этом функции ID нет.

Работает планшет на 5-нанометровом процессоре A14, который будет и в iPhone 12. В продаже появится в нескольких цветах по цене от 599 долларов.

Apple представила новое поколение умных часов и iPad

Фото: новый iPad Air (apple.com)

Напомним, ранее сообщалось, что Apple представит новый iPhone не раньше октября.

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