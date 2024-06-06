Apple объявила о конференции WWDC 2024: когда пройдет и что нового покажут

В преддверии Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2024, которая начнется в следующий понедельник, компания Apple готовится раскрыть детали основных обновлений своего программного обеспечения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , который связанный с продукцией Apple.

Когда состоится WWDC 2024

WWDC 2024 стартует 10 июня и продлится до 14 июня. В течение недели будут проходить различные мероприятия, но основное внимание будет приковано к выступлению Apple, которое запланировано на 10 июня, на 20:00 по киевскому времени. Его будут транслировать на apple.com, в приложении Apple Developer, Apple TV и на канале Apple в YouTube.

iOS 18 и iPadOS 18

Apple хочет догнать конкурентов в сфере ИИ, и, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, iOS 18 будет "относительно прорывным" обновлением программного обеспечения с "важными новыми функциями и дизайном", в основном ориентированными на ИИ.

Ожидается, что ИИ будет интегрирован по всей операционной системе, и вот некоторые из его функций:

Ретуширование фотографий, например удаление нежелательных объектов

Транскрипции голосовых заметок

Предложенные ответы на электронные письма и сообщения

Автоматически генерируемые настраиваемые эмодзи на основе содержания сообщений пользователя

Умное резюме для пропущенных уведомлений и сообщений

Улучшенный веб-поиск в Safari и более быстрый поиск в Spotlight

Автоматически генерируемые плейлисты в Apple Music на основе настроения пользователя

Помощь ИИ в написании текстов в Pages

Помощь ИИ в создании презентаций в Keynote

Написание кода с помощью ИИ в Xcode для разработчиков

Улучшения Siri, которые интегрируют модели крупного языка (LLM), такие как естественные разговорные способности и улучшенная персонализация для пользователей.

iOS 18 будет включать некоторые изменения в дизайне, возможно, заимствованные из visionOS, но полного обновления не получит. Ожидается, что обновление предоставит более настраиваемый главный экран, давая пользователям iPhone больше возможностей для изменения внешнего вида устройства.

Apple планирует дать пользователям больше контроля над тем, как располагаются иконки приложений и их цветового оформления.

Значки приложений останутся привязанными к невидимой сетке для организации, но обновление может добавить возможность создавать пустые пространства, строки и столбцы между иконками приложений.

Предполагаемый вид расположения иконок в iOS 18 (фото: MacRumors)

iOS 18, вероятно, принесет самое значительное обновление главного экрана за последние годы, сравнимое с изменениями экрана блокировки, которые Apple представила в iOS 16.

Ожидается, что iOS 18 будет включать обновления для нескольких встроенных приложений, включая Notes, Mail, Photos и Fitness.

В приложении Photos предполагается появление новых AI-интеграций для редактирования

в Apple Music будут добавлены автоматически генерируемые плейлисты

в Calendar будет улучшена интеграция с Reminders

в Apple Maps могут появиться новые функции, такие как поддержка топографических карт и возможность сохранять пользовательские маршруты в качестве альтернативы предустановленным маршрутам, предлагаемым при их прокладывании

Apple введет поддержку RCS для приложения Messages в iOS 18, улучшая общение между пользователями iPhone и Android. Отправка фотографий и видео пользователям Android с iPhone больше не будет приводить к ошибкам, а групповые чаты будут работать лучше.

Также будут добавлены функции, такие как кроссплатформенные реакции эмодзи, уведомления о прочтении сообщений и индикаторы набора текста в реальном времени.

macOS 15

macOS и iOS часто имеют много общих функций. Хотя большинство слухов сосредоточено на iOS 18, многие из тех же функций ИИ появятся и на Mac.

Что касается названия, Apple продолжает использовать обозначения калифорнийских достопримечательностей. За последние годы компания зарегистрировала несколько имен, связанных с Калифорнией, и многие из них еще не использованы.

Ожидается, что многие обновления приложений для iOS появятся и в macOS 15, например, Apple Music, Notes и изменения производительности. Слухи предполагают, что Apple реорганизует приложение "Системные настройки" по важности и приоритету различных категорий, поэтому вкладка "Общие", скорее всего, будет поднята, в то время как "Звук" и "Уведомления" уедут вниз списка.

Кроме того, иконка меню Siri может получить новый вид с плоским монохромным дизайном, который, как ожидается, заменит текущую красочную версию. Также могут быть некоторые долгожданные обновления специальных возможностей, такие как опция "Ярлыки", которая позволяет пользователям запускать определенную настройку или действие с помощью конкретной фразы.

Другие обновления

Скорее всего мы также увидим watchOS 11, tvOS 18, HomePod Software 18 и visionOS 2, но пока слухов об этом практически нет.