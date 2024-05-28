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Apple може змінити розташування логотипу на задній панелі майбутніх iPad

Вівторок 28 травня 2024 13:30
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Apple може змінити розташування логотипу на задній панелі майбутніх iPad Apple заявляє, що майбутні iPad можуть мати горизонтальний логотип Apple (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Французький вебсайт Numerama провів опитування серед трьох високопоставлених співробітників Apple про нові моделі iPad Pro, випущені на початку цього місяця. Хоча вони не розкрили нічого кардинально нового, але під час обговорення майбутнього планшетів було згадано цікаву деталь.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.

Що відомо

На зустрічі з представниками Apple було розкрито кілька нових подробиць, але вони згадали можливу зміну розміщення логотипу компанії на пристроях.

В даний час логотип Apple на задній панелі iPad розміщений вертикально, однак, з огляду на популярність використання пристроїв в альбомній орієнтації, це може змінитися.

Моллі Андерсон, дизайнер продуктів Apple, висловила думку, що горизонтальне розміщення логотипу Apple може з'явитись на майбутніх моделях iPad.

"Ми думаємо про це. iPad вже давно є продуктом, який використовується у портретному режимі, але ми все частіше використовуємо його в альбомному режимі", - сказав Андерсон.

Щодо програмного забезпечення, Apple вже почала відображати логотип в альбомній орієнтації під час завантаження iPad, починаючи з iPadOS 14.5.

Зміна розміщення логотипу може бути важливою для користувачів, які часто використовують iPad у горизонтальному режимі з клавіатурою.

Читайте також, які пристрої випустить Apple у найближчі 3 роки.

А ще ми писали, що колекціонер поділився рідкісними знімками пробної версії iPad для Apple Watch.

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