Apple прощається зі звичними iPhone. Які революційні моделі на нас чекають у найближчі роки

Apple щороку робить iPhone кращим. Однак уже довгий час нові моделі здаються "нудними" порівняно з епохою ранніх інновацій. Судячи з чуток про майбутні релізи, ця "нудна ера" закінчиться вже цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Три найближчі запуски iPhone обіцяють справжню революцію

Коли востаннє Apple випустила нову модель iPhone, яка привернула увагу?

З першого погляду флагманський iPhone 16 Pro Max складно відрізнити від моделей минулих років. Але найближчим часом все зміниться. Починаючи з цієї осені і до 2027 року Apple планує випустити три принципово нові моделі iPhone:

iPhone 17 Air

iPhone Fold

Ювілейний iPhone Pro до 20-річчя

iPhone 17 Air запропонує футуристичний ультратонкий дизайн, який буде помітно тоншим за поточні моделі і отримає унікальний розмір екрана.

Наступного року вийде складаний iPhone Fold - пристрій, що поєднує в собі функціональність iPhone і iPad в одному гаджеті, який поміщається в кишеню.

Який вигляд може мати складаний iPhone (фото: 9to5Mac)

А в 2027 році, за інформацією Марка Гурмана, Apple готує "сміливу" нову модель Pro, приурочену до 20-річчя iPhone. Подробиць поки мало, але відомо, що вона буде "більш широко використовувати скло".

Ці три релізи ясно дають зрозуміти: епоха "нудних" флагманів закінчилася. Звичайно, будуть і більш звичні моделі з мінімальними змінами.

Але вперше за довгий час Apple готова випускати такі пристрої, які справді можна назвати новими - не тільки за рахунок кольору або оздоблення.

І починаючи з iPhone 17 Air вже за кілька місяців, зухвалий дизайн знову стане традицією - принаймні, на найближчі роки.

Не дивно, що голова апаратного підрозділу Apple Джон Тернус назвав прийдешні моделі "найамбітнішими за всю історію iPhone".