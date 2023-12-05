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Apple продолжает работу над поддержкой 6G-связи: уже есть первые результаты

Вторник 05 декабря 2023 16:45
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Apple продолжает работу над поддержкой 6G-связи: уже есть первые результаты Компания Apple не останавливает работу над поддержкой 6G (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Марк Гурман из Bloomberg отмечает, что усиленно продвигается работа Apple по внедрению технологии сотовой связи шестого поколения в свои устройства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors, публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple.

В последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On, Марк Гурман пояснил, что компания Apple все больше уделяет внимание технологии 6G, несмотря на известные трудности с разработкой собственного 5G-модема.

Еще в 2021 году появились первые официальные объявления о вакансиях в Apple, связанные с 6G. Теперь на официальном сайте компании размещена новая вакансия архитектора программного обеспечения модемных систем, ответственного за координацию разработки и моделирования эталонной архитектуры 6G.

Гурман отмечает, что это объявление является частью общего тренда компании по привлечению инженеров к работе над технологиями сотовой связи стандарта 6G.

Также следует отметить, что операторы связи активно работают над созданием сетей следующего поколения. В конце 2020 года Apple присоединилась к Next G Alliance, индустриальной группе, призванной решать задачи Альянса телекоммуникационной индустрии (ATIS).

По мнению некоторых аналитиков, технология 6G может обеспечить скорость более чем в 100 раз выше 5G. Однако эффективность этой технологии в реальных условиях еще предстоит выяснить. Ожидается, что 6G появится на потребительских устройствах не раньше 2030 года.

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А еще мы писали, что Apple добавит к линейке iPhone 16 обновленную кнопку "Действие".

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Apple зв'язок мобільний трафік 5G (связь пятого поколения)