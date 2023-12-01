Apple додасть до лінійки iPhone 16 оновлену кнопку "Дія". ЗМІ розкрили деталі

Компанія Apple планує включити кнопку "Дія" у всю лінійку iPhone 16. Вона буде змінена з механічною на ємнісного типу, і матиме ще більшу функціональність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетний профільний портал MacRumors .

Оновлена кнопка "Дія" розроблена під кодовою назвою Atlas. Вона функціонуватиме аналогічно кнопці Touch ID Home на старих моделях iPhone або трекпаду Force Touch на пізніших MacBook.

За даними журналістів, дизайн та плани щодо кнопки "Дія" датуються як мінімум 2021 роком, оскільки вона призначалася для випуску разом із тактильними кнопками регулювання гучності та живлення на iPhone 15 Pro.

Варто відзначити, що хоча "Яблуко" відмовилося від тактильних кнопок регулювання гучності та живлення через невирішені технічні проблеми, кнопка "Дія" все ж таки потрапила в остаточні моделі масового виробництва "iPhone 15 Pro" і Pro Max.

Що робить кнопка

На iPhone 15 Pro‌ та Pro Max кнопка "Дія" замінює перемикач відключення звуку, який раніше був на всіх моделях "айфонів". На відміну від перемикача відключення звуку, який служив лише єдиної мети, "Дія" надає користувачам смартфона безліч варіантів використання. Його можна налаштувати для виконання ряду функцій, таких як:

беззвучний режим;

ліхтарик;

камера;

відкриття ярликів для отримання доступу до ряду функцій;

запуск або зупинка запису голосової нотатки;

увімкнення/вимкнення певного режиму фокусування;

спеціальні можливості;

лупа (через додаток Magnfier");

функція перекладу (з'явиться в iOS 17.2).

Які функції додадуться

Згідно з внутрішньою документацією, оновлена кнопка "Дія" на iPhone 16 буде оснащена датчиком сили, який виявляє зміни тиску, а також "функцією перемикання такту". Нова кнопка "Захоплення", запланована для лінійки 16-х "айфонів", також включатиме ті ж функції, що й Atlas - покращена кнопка "Дія".

Atlas/"Дія" в майбутніх моделях

Портал також пише, що така кнопка з'явиться на наступній ітерації бюджетного iPhone SE четвертого покоління, випуск якого запланований на 2025 рік. Це дозволить усунути спеціальний перемикач відключення звуку у всіх майбутніх iPhone, які зараз перебувають у стадії розробки.

Які ще нововведення очікуються на iPhone

Раніше повідомлялося, що Apple впровадить новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка розв'язуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.

Нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.

Додамо також, що американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.