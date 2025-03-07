Apple прибере три функції з iPhone 17 Air заради ультратонкого дизайну: подробиці

Що зміниться в дизайні iPhone 17 Air

Видання The Information раніше повідомляло, що ультратонкий iPhone 17 отримає всього один динамік, вбудований у верхній розмовний динамік. Ці чутки, схоже, підтверджуються: 3D-рендери iPhone 17 Air, що з'явилися в останні тижні, показують лише кілька отворів на нижній грані пристрою, які, ймовірно, призначені для мікрофонів.

Як і iPhone 16e, iPhone 17 Air, за чутками, оснастять єдиною 48-мегапіксельною задньою камерою Fusion. Це основна камера з 1× збільшенням і можливістю 2× зуму з "оптичною якістю". Таким чином, iPhone 17 Air позбудеться надширококутної камери для зйомки з 0.5×, але завдяки цьому всередині може звільнитися місце для більш ємного акумулятора.

Apple почала відмовлятися від фізичного слота для SIM-карт у США ще з лінійки iPhone 14 у 2022 році, тому не дивно, що iPhone 17 Air також працюватиме тільки з цифровими eSIM у цій країні.

Однак The Information повідомляло, що цього року Apple планує прибрати слот для SIM-карт у більшій кількості країн, тож iPhone 17 Air, можливо, підтримає тільки eSIM і на міжнародному ринку.

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