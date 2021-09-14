Apple представила нові iPhone: скільки вони коштуватимуть в Україні

У вівторок, 14 вересня, компанія Apple представила нові моделі своїх смартфонів - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. При цьому названа ціна цих пристроїв.

Зовні дизайн нових смартфонів мало змінився в порівнянні зі своїми попередниками.

iPhone 13 mini і iPhone 13

iPhone 13 (скрінщот з відео)

У телефонах iPhone 13 mini і iPhone 13 екранний виріз став трохи компактніше. Сам дисплей став на 28% яскравішим. У нових гаджетах також використовується новий процесор A15 Bionic, який, за словами Apple, на 50% швидше топових процесорів у конкурентів.

Також оновився дизайн блоку камер. У iPhone 13 і iPhone 13 mini тепер більший 12-мегапіксельний сенсор основної ширококутної камери, з розміром пікселів 1,7 мкм і діафрагмою f /1.6. Ультраширококутна камера отримала таку ж роздільну здатність, а також має кут огляду 120 градусів і діафрагму f/2.4.

Розмір діагоналі екрану не змінився, у iPhone 13 він 6,1 дюйма, у iPhone 13 mini-5,4.

iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro (скрінщот з відео)

У більш дорогих моделей iPhone традиційно рамки зроблені зі сталі, а не з алюмінію, як у iPhone 13 mini і iPhone 13.

Екранний виріз смартфонів на 20% менше, ніж у моделей минулого року. Новий дисплей Super Retina XDR підтримує технологію технологією ProMotion, яка може змінювати частоту оновлення дисплея від 10 до 120 Гц.

У процесора A15 Bionic більш потужне відеоядро, ніж в молодших моделях. У телефонах оновили камери, і тепер функція мікрозйомки працює на основній камері.

Варто зазначити, що тепер мінімальний розмір внутрішньої пам'яті iPhone становить 128 гігабайт, в минулому році було - 64.

Діагональ екрану iPhone 13 Pro становить 6,1 дюйм, iPhone 13 Pro Max - 6,7.

Ціни на нові iPhone

Ціни на новинки компанії Apple в США наступні:

iPhone 13 mini - від 699 доларів;

iPhone 13 - від 799 доларів;

iPhone 13 Pro - від 999 доларів;

iPhone 13 Pro Max - від 1099 доларів.

В Україні ціни на дані пристрої будуть дорожчими, оскільки необхідно враховувати перевезення і податки. Спочатку, як завжди, у "сірих" продавців телефони будуть коштувати набагато дорожче.