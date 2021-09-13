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Apple предупредила о вредной вибрации для iPhone во время езды на мотоцикле

Новина українською →
США , Понедельник 13 сентября 2021 19:32
Apple предупредила о вредной вибрации для iPhone во время езды на мотоцикле Фото: Apple предупредила о вредной вибрации для iPhone во время езды на мотоцикле (flickr.com/andrey_salikov)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple предупредила пользователей о "вредных вибрациях" от мощных мотоциклов, которые могут негативно повлиять на работу их гаджетов. От них портится камера iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Согласно официальному предупреждению Apple, iPhone не стоит прикреплять к байку во время езды. Оказалось, что вибрации двигателя могут испортить оптическую систему устройства.

Ряд пользователей уже сообщали о том, что их камеры вышли из строя после езды на мотоциклах.

Также компания предупредила о том, что некоторые из моделей iPhone гораздо более чувствительны к вибрациям, чем другие.

Отмечается, что оптические системы рассчитаны на нейтрализацию движения и вибраций, однако езда на байке вызывает большую нагрузку на них.

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