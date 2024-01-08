В Apple пояснили, чи безпечно спати біля смартфона на зарядці

Основні правила заряджання телефона

Для адекватного заряджання смартфона експерти радять дотримуватися низки основних правил:

використовувати зарядний кабель, що йде у комплекті до смартфона

використовувати "ліцензійний" адаптер живлення, що відповідає міжнародним стандартам безпеки

заряджати смартфон у добре провітрюваному приміщенні

уникати потрапляння вологи на гаджет чи зарядні пристрої

не класти біля зарядного пристрою сторонні металеві предмети (ключі, монети, ювелірні вироби і т.ін.)

уникати тривалого контакту шкіри із зарядним кабелем чи роз'ємом, коли зарядка під'єднана до джерела живлення

уникати сну або сидіння біля зарядного кабеля чи на ньому

Кожен гаджет має свої правила використання (ілюстративне фото: Pixabay)

Чому не варто спати біля смартфона на зарядці

Сон біля підключеного до мережі телефона може негативно впливати як на людський організм, так і на сам гаджет.

Якщо говорити про "технічні" аспекти, варто згадати насамперед про такі ймовірні небезпеки:

фізичне пошкодження смартфона або зарядного кабелю

ураження струмом

перегрівання і навіть загоряння (особливо якщо тримати телефон під подушкою)

Найкращий сон - подалі від гаджетів (ілюстративне фото: Pixabay)

Як можна заряджати iPhone

В Apple розповіли, що iPhone можна заряджати різними способами: