В Apple пояснили, чи безпечно спати біля смартфона на зарядці
Повноцінний сон - запорука здоров'я (фото: Freepik)
Чи безпечно спати біля телефона, що стоїть на зарядці, розповіли експерти компанії Apple. Про це варто знати кожному, адже здоровий сон є запорукою нормального життя.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Apple Support розповідає, як правильно заряджати смартфон, щоб вберегти і гаджет, і власне здоров'я.
Основні правила заряджання телефона
Для адекватного заряджання смартфона експерти радять дотримуватися низки основних правил:
- використовувати зарядний кабель, що йде у комплекті до смартфона
- використовувати "ліцензійний" адаптер живлення, що відповідає міжнародним стандартам безпеки
- заряджати смартфон у добре провітрюваному приміщенні
- уникати потрапляння вологи на гаджет чи зарядні пристрої
- не класти біля зарядного пристрою сторонні металеві предмети (ключі, монети, ювелірні вироби і т.ін.)
- уникати тривалого контакту шкіри із зарядним кабелем чи роз'ємом, коли зарядка під'єднана до джерела живлення
- уникати сну або сидіння біля зарядного кабеля чи на ньому
Кожен гаджет має свої правила використання (ілюстративне фото: Pixabay)
Чому не варто спати біля смартфона на зарядці
Сон біля підключеного до мережі телефона може негативно впливати як на людський організм, так і на сам гаджет.
Якщо говорити про "технічні" аспекти, варто згадати насамперед про такі ймовірні небезпеки:
- фізичне пошкодження смартфона або зарядного кабелю
- ураження струмом
- перегрівання і навіть загоряння (особливо якщо тримати телефон під подушкою)
Найкращий сон - подалі від гаджетів (ілюстративне фото: Pixabay)
Як можна заряджати iPhone
В Apple розповіли, що iPhone можна заряджати різними способами:
- за допомогою зарядного кабелю (у комплекті) та адаптера живлення Apple USB (продається окремо)
- за допомогою кабелів і адаптерів живлення "Made for iPhone", сумісними з USB 2.0 або пізнішою версією
- за допомогою зарядного пристрою MagSafe або MagSafe Duo Charger (підключених до адаптера живлення Apple 20 Вт USB-C або іншого сумісного адаптера живлення)
- за допомогою іншого бездротового зарядного пристрою, сертифікованого за стандартом бездротової зарядки Qi
- за допомогою кабелю, під'єднаного до комп'ютера