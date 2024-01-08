В Apple объяснили, безопасно ли спать возле смартфона на зарядке
Полноценный сон - залог здоровья (фото: Freepik)
Безопасно ли спать возле телефона, стоящего на зарядке, рассказали эксперты компании Apple. Об этом следует знать каждому, ведь здоровый сон является залогом нормальной жизни.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Apple Support рассказывает, как правильно заряжать смартфон, чтобы уберечь и гаджет, и собственное здоровье.
Основные правила зарядки телефона
Для адекватной зарядки смартфона эксперты советуют придерживаться ряда основных правил:
- использовать зарядный кабель, идущий в комплекте со смартфоном
- использовать "лицензионный" адаптер питания, отвечающий международным стандартам безопасности
- заряжать смартфон в хорошо проветриваемом помещении
- избегать попадания влаги на гаджет или зарядные устройства
- не класть у зарядного устройства посторонние металлические предметы (ключи, монеты, ювелирные изделия и т.п.)
- избегать длительного контакта кожи с зарядным кабелем или разъемом, когда зарядка подключена к источнику питания
- избегать сна или сиденья у зарядного кабеля или на нем
Каждый гаджет имеет свои правила использования (иллюстративное фото: Pixabay)
Почему не стоит спать возле смартфона на зарядке
Сон возле подключенного к сети телефона может оказывать негативное влияние как на человеческий организм, так и на сам гаджет.
Если говорить о "технических" аспектах, следует упомянуть прежде всего о таких возможных опасностях:
- физическое повреждение смартфона или зарядного кабеля
- поражение током
- перегревание и даже возгорание (особенно если держать телефон под подушкой)
Лучший сон - подальше от гаджетов (иллюстративное фото: Pixabay)
Как заряжать iPhone
В Apple рассказали, что iPhone можно заряжать разными способами:
- с помощью зарядного кабеля (в комплекте) и адаптера питания Apple USB (продается отдельно)
- с помощью кабелей и адаптеров питания "Made for iPhone", совместимыми с USB 2.0 или более поздней версией
- с помощью зарядного устройства MagSafe или MagSafe Duo Charger (подключенных к адаптеру питания Apple 20 Вт USB-C или другому совместимому адаптеру питания)
- с помощью другого беспроводного зарядного устройства, сертифицированного по стандарту беспроводной зарядки Qi
- с помощью кабеля, подключенного к компьютеру