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В Apple объяснили, безопасно ли спать возле смартфона на зарядке

Полноценный сон - залог здоровья (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Безопасно ли спать возле телефона, стоящего на зарядке, рассказали эксперты компании Apple. Об этом следует знать каждому, ведь здоровый сон является залогом нормальной жизни.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Apple Support рассказывает, как правильно заряжать смартфон, чтобы уберечь и гаджет, и собственное здоровье.

Основные правила зарядки телефона

Для адекватной зарядки смартфона эксперты советуют придерживаться ряда основных правил:

  • использовать зарядный кабель, идущий в комплекте со смартфоном
  • использовать "лицензионный" адаптер питания, отвечающий международным стандартам безопасности
  • заряжать смартфон в хорошо проветриваемом помещении
  • избегать попадания влаги на гаджет или зарядные устройства
  • не класть у зарядного устройства посторонние металлические предметы (ключи, монеты, ювелирные изделия и т.п.)
  • избегать длительного контакта кожи с зарядным кабелем или разъемом, когда зарядка подключена к источнику питания
  • избегать сна или сиденья у зарядного кабеля или на нем

Каждый гаджет имеет свои правила использования (иллюстративное фото: Pixabay)

Почему не стоит спать возле смартфона на зарядке

Сон возле подключенного к сети телефона может оказывать негативное влияние как на человеческий организм, так и на сам гаджет.

Если говорить о "технических" аспектах, следует упомянуть прежде всего о таких возможных опасностях:

  • физическое повреждение смартфона или зарядного кабеля
  • поражение током
  • перегревание и даже возгорание (особенно если держать телефон под подушкой)

Лучший сон - подальше от гаджетов (иллюстративное фото: Pixabay)

Как заряжать iPhone

В Apple рассказали, что iPhone можно заряжать разными способами:

  • с помощью зарядного кабеля (в комплекте) и адаптера питания Apple USB (продается отдельно)
  • с помощью кабелей и адаптеров питания "Made for iPhone", совместимыми с USB 2.0 или более поздней версией
  • с помощью зарядного устройства MagSafe или MagSafe Duo Charger (подключенных к адаптеру питания Apple 20 Вт USB-C или другому совместимому адаптеру питания)
  • с помощью другого беспроводного зарядного устройства, сертифицированного по стандарту беспроводной зарядки Qi
  • с помощью кабеля, подключенного к компьютеру

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно заряжать смартфон в автомобиле от прикуривателя.

Читайте также, как найти iPhone, если он потерялся, выключился или без звука.

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