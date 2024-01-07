Як правильно заряджати смартфон в автомобілі від прикурювача: корисні поради

Заряджання мобільного телефону в автомобілі може бути необхідною справою для багатьох автовласників. Однак це може перетворитися в небезпеку, якщо не дотримуються запобіжних заходів. Адже неправильне заряджання може призвести до пошкодження пристрою або навіть до пожежі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Pick Power Bank , який спеціалізується на електроніці та технологіях.

Використовуйте оригінальний кабель та зарядний пристрій

Найбільш надійними та безпечними варіантами для заряджання телефону в автомобілі є оригінальні зарядні пристрої, надані виробником. Використання кабелів та зарядних пристроїв з невідомим походженням може спричинити нестабільність процесу заряджання та пошкодити ваш пристрій.

Перевірте стан прикурювача та розетки

Перш ніж підключити телефон до прикурювача, переконайтеся, що він сам та розетка знаходяться в належному стані. Огляньте їх на наявність пошкоджень, корозії чи інших проблем, які можуть вплинути на безпеку заряджання. У разі виявлення будь-яких несправностей, рекомендується звернутися до фахівця для їх усунення перед початком заряджання.

Підключайте телефон тільки при вимкненому двигуні

Щоб запобігти можливому перевантаженню та пошкодженню телефону, рекомендується підключати його до прикурювача тільки при вимкненому двигуні. Це допоможе уникнути впливу потенційних стрибків напруги.

Не заряджайте телефон під час руху

Заряджання телефону під час руху може спричинити додаткові труднощі та ризики. Насамперед це може відволікти водія від дороги, збільшуючи ймовірність виникнення аварій. По-друге, під час руху автомобіля можливі вібрації, які можуть пошкодити кабель та роз'єм для заряджання пристрою.

Тому рекомендується підключати телефон до зарядного пристрою, коли автомобіль зупинено у безпечному місці.

Не залишайте телефон заряджатися в машині протягом тривалого часу

Тривале заряджання телефону в машині може призвести до підвищення температури, що може негативно позначитися на акумуляторі та інших компонентах пристрою. Якщо ви не плануєте використовувати телефон найближчим часом, краще вимкнути його від зарядного пристрою.

Уникайте пошкоджень кабелю та роз'єму

Щоб продовжити термін служби кабелю та роз'єму, уникайте їх пошкодження. Не допускайте перекручування або різкого згинання кабелю, а також не сильно тисніть на роз'єм під час його підключення та вимкнення.

Як вибрати правильний зарядний пристрій

Легковий автомобіль: не менше 2 мА

Вантажний автомобіль: не менше 4 мА

Автобус або фургон: не менше 6 мА

При виборі зарядного пристрою також слід звернути увагу на наявність захисту від короткого замикання та перевантаження.

Ідеальним вибором буде зарядний пристрій з додатковими функціями, такими як швидка зарядка або механізм запобігання перегріву. Це не лише забезпечить безпечний зарядний процес, а й заощадить час.