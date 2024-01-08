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В Apple пояснили, чи безпечно спати біля смартфона на зарядці

Понеділок 08 січня 2024 20:45
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В Apple пояснили, чи безпечно спати біля смартфона на зарядці Повноцінний сон - запорука здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Чи безпечно спати біля телефона, що стоїть на зарядці, розповіли експерти компанії Apple. Про це варто знати кожному, адже здоровий сон є запорукою нормального життя.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Apple Support розповідає, як правильно заряджати смартфон, щоб вберегти і гаджет, і власне здоров'я.

Основні правила заряджання телефона

Для адекватного заряджання смартфона експерти радять дотримуватися низки основних правил:

  • використовувати зарядний кабель, що йде у комплекті до смартфона
  • використовувати "ліцензійний" адаптер живлення, що відповідає міжнародним стандартам безпеки
  • заряджати смартфон у добре провітрюваному приміщенні
  • уникати потрапляння вологи на гаджет чи зарядні пристрої
  • не класти біля зарядного пристрою сторонні металеві предмети (ключі, монети, ювелірні вироби і т.ін.)
  • уникати тривалого контакту шкіри із зарядним кабелем чи роз'ємом, коли зарядка під'єднана до джерела живлення
  • уникати сну або сидіння біля зарядного кабеля чи на ньому

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Кожен гаджет має свої правила використання (ілюстративне фото: Pixabay)

Чому не варто спати біля смартфона на зарядці

Сон біля підключеного до мережі телефона може негативно впливати як на людський організм, так і на сам гаджет.

Якщо говорити про "технічні" аспекти, варто згадати насамперед про такі ймовірні небезпеки:

  • фізичне пошкодження смартфона або зарядного кабелю
  • ураження струмом
  • перегрівання і навіть загоряння (особливо якщо тримати телефон під подушкою)

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Найкращий сон - подалі від гаджетів (ілюстративне фото: Pixabay)

Як можна заряджати iPhone

В Apple розповіли, що iPhone можна заряджати різними способами:

  • за допомогою зарядного кабелю (у комплекті) та адаптера живлення Apple USB (продається окремо)
  • за допомогою кабелів і адаптерів живлення "Made for iPhone", сумісними з USB 2.0 або пізнішою версією
  • за допомогою зарядного пристрою MagSafe або MagSafe Duo Charger (підключених до адаптера живлення Apple 20 Вт USB-C або іншого сумісного адаптера живлення)
  • за допомогою іншого бездротового зарядного пристрою, сертифікованого за стандартом бездротової зарядки Qi
  • за допомогою кабелю, під'єднаного до комп'ютера

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно заряджати смартфон в автомобілі від прикурювача.

Читайте також, як знайти iPhone, якщо він загубився, вимкнувся чи без звуку.

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