В Apple объяснили, безопасно ли спать возле смартфона на зарядке

Безопасно ли спать возле телефона, стоящего на зарядке, рассказали эксперты компании Apple. Об этом следует знать каждому, ведь здоровый сон является залогом нормальной жизни.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Apple Support рассказывает, как правильно заряжать смартфон, чтобы уберечь и гаджет, и собственное здоровье.

Основные правила зарядки телефона

Для адекватной зарядки смартфона эксперты советуют придерживаться ряда основных правил:

использовать зарядный кабель, идущий в комплекте со смартфоном

использовать "лицензионный" адаптер питания, отвечающий международным стандартам безопасности

заряжать смартфон в хорошо проветриваемом помещении

избегать попадания влаги на гаджет или зарядные устройства

не класть у зарядного устройства посторонние металлические предметы (ключи, монеты, ювелирные изделия и т.п.)

избегать длительного контакта кожи с зарядным кабелем или разъемом, когда зарядка подключена к источнику питания

избегать сна или сиденья у зарядного кабеля или на нем

Каждый гаджет имеет свои правила использования (иллюстративное фото: Pixabay)

Почему не стоит спать возле смартфона на зарядке

Сон возле подключенного к сети телефона может оказывать негативное влияние как на человеческий организм, так и на сам гаджет.

Если говорить о "технических" аспектах, следует упомянуть прежде всего о таких возможных опасностях:

физическое повреждение смартфона или зарядного кабеля

поражение током

перегревание и даже возгорание (особенно если держать телефон под подушкой)

Лучший сон - подальше от гаджетов (иллюстративное фото: Pixabay)

Как заряжать iPhone

В Apple рассказали, что iPhone можно заряжать разными способами: