Apple показала, як її ШІ робить iPhone і Macbook розумнішими (відео)

У новому відео компанія докладно розповідає про такі функції, як Genmoji, Image Playground, очищення фотографій від зайвого (Clean Up in Photos) та інші.

"Познайомтеся з Apple Intelligence - потужним набором функцій, вбудованих у ваш iPhone, iPad і Mac, які допомагають писати, самовиражатися і справлятися зі справами легко і просто", - йдеться в повідомленні Apple.

Функції Apple Intelligence, показані в новому відео "наживо":

Видаляйте зайве з фотографій за допомогою Clean Up

Створюйте емодзі за своєю уявою за допомогою Genmoji

Генеруйте унікальні зображення за секунди за допомогою Image Playground

Швидко отримуйте суть довгих листів за допомогою Mail Summarize

Переписуйте повідомлення з потрібним тоном за допомогою інструментів для письма (Writing Tools)

Перетворюйте ідеї на реальні плани, використовуючи Writing Tools у зв'язці з ChatGPT

Вивчайте навколишній світ за допомогою камери, розпізнаючи місця, об'єкти і текст з функцією Visual Intelligence

Отримуйте миттєві відповіді та ідеї, ставлячи запитання ChatGPT через Visual Intelligence.

Це вже друге нове відео від Apple, присвячене функціям Apple Intelligence. Минулого місяця компанія випустила рекламний ролик, акцентований на функції очищення фотографій.

Наразі залишається невідомим, коли користувачі зможуть скористатися новою, потужнішою та персоналізованою версією Siri. Під час нещодавнього звіту перед інвесторами генеральний директор Apple Тім Кук зазначив, що компанія "просувається вперед" з цими функціями, але їм "потрібно більше часу", щоб довести все до досконалості.