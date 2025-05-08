Apple показала, як її ШІ робить iPhone і Macbook розумнішими (відео)

Хоча деякі з найочікуваніших функцій Apple Intelligence поки що не надійшли в користування, Apple вже активно просуває ті, які доступні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Apple 9to5Mac.
У новому відео компанія докладно розповідає про такі функції, як Genmoji, Image Playground, очищення фотографій від зайвого (Clean Up in Photos) та інші.
"Познайомтеся з Apple Intelligence - потужним набором функцій, вбудованих у ваш iPhone, iPad і Mac, які допомагають писати, самовиражатися і справлятися зі справами легко і просто", - йдеться в повідомленні Apple.
Функції Apple Intelligence, показані в новому відео "наживо":
Це вже друге нове відео від Apple, присвячене функціям Apple Intelligence. Минулого місяця компанія випустила рекламний ролик, акцентований на функції очищення фотографій.
Наразі залишається невідомим, коли користувачі зможуть скористатися новою, потужнішою та персоналізованою версією Siri. Під час нещодавнього звіту перед інвесторами генеральний директор Apple Тім Кук зазначив, що компанія "просувається вперед" з цими функціями, але їм "потрібно більше часу", щоб довести все до досконалості.
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