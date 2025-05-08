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Apple показала, как ее ИИ делает iPhone и Macbook умнее (видео)

Apple представила, как Apple Intelligence упрощает жизнь владельцам iPhone и Macbook (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Хотя некоторые из самых ожидаемых функций Apple Intelligence пока не поступили в пользование, Apple уже активно продвигает те, которые доступны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac.

В новом видео компания подробно рассказывает о таких функциях, как Genmoji, Image Playground, очистка фотографий от лишнего (Clean Up in Photos) и других. 

"Познакомьтесь с Apple Intelligence - мощным набором функций, встроенных в ваш iPhone, iPad и Mac, которые помогают писать, самовыражаться и справляться с делами легко и просто", - говорится в сообщении Apple. 

Функции Apple Intelligence, показанные в новом видео "вживую": 

  • Удаляйте лишнее с фотографий с помощью Clean Up 
  • Создавайте эмодзи по своему воображению с помощью Genmoji 
  • Генерируйте уникальные изображения за секунды с помощью Image Playground 
  • Быстро получайте суть длинных писем с помощью Mail Summarize 
  • Переписывайте сообщения с нужным тоном с помощью инструментов для письма (Writing Tools) 
  • Превращайте идеи в реальные планы, используя Writing Tools в связке с ChatGPT 
  • Изучайте окружающий мир с помощью камеры, распознавая места, объекты и текст с функцией Visual Intelligence 
  • Получайте мгновенные ответы и идеи, задавая вопросы ChatGPT через Visual Intelligence. 

Это уже второе новое видео от Apple, посвященное функциям Apple Intelligence. В прошлом месяце компания выпустила рекламный ролик, акцентированный на функции очистки фотографий. 

Пока остается неизвестным, когда пользователи смогут воспользоваться новой, более мощной и персонализированной версией Siri. Во время недавнего отчета перед инвесторами генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что компания "продвигается вперед" с этими функциями, но им "требуется больше времени", чтобы довести все до совершенства. 

 

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