Apple показала, как ее ИИ делает iPhone и Macbook умнее (видео)

Хотя некоторые из самых ожидаемых функций Apple Intelligence пока не поступили в пользование, Apple уже активно продвигает те, которые доступны.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac.
В новом видео компания подробно рассказывает о таких функциях, как Genmoji, Image Playground, очистка фотографий от лишнего (Clean Up in Photos) и других.
"Познакомьтесь с Apple Intelligence - мощным набором функций, встроенных в ваш iPhone, iPad и Mac, которые помогают писать, самовыражаться и справляться с делами легко и просто", - говорится в сообщении Apple.
Функции Apple Intelligence, показанные в новом видео "вживую":
Это уже второе новое видео от Apple, посвященное функциям Apple Intelligence. В прошлом месяце компания выпустила рекламный ролик, акцентированный на функции очистки фотографий.
Пока остается неизвестным, когда пользователи смогут воспользоваться новой, более мощной и персонализированной версией Siri. Во время недавнего отчета перед инвесторами генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что компания "продвигается вперед" с этими функциями, но им "требуется больше времени", чтобы довести все до совершенства.
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