Apple Pay больше не один. На iPhone добавят возможность оплаты любыми приложениями

Apple разрешит разработчикам предлагать бесконтактные транзакции NFC в приложениях с использованием защищенного элемента, начиная с iOS 18.1.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали нововведения

В рамках обновления можно будет установить приложение для бесконтактных платежей по умолчанию, которое будет доступно при двойном нажатии боковой кнопки iPhone. Ранее Apple позволяла отображать только Apple Pay при двойном нажатии этой кнопки.

С этим изменением разработчики смогут предлагать бесконтактные транзакции в приложениях для широкого спектра целей, включая "оплату в магазинах, автомобильные ключи, студенческие идентификаторы, ключи от дома, ключи от отеля, карты лояльности и бонусные карты, а также билеты на мероприятия". До сих пор доступ к NFC для сторонних приложений был ограничен чтением тегов.

В пресс-релизе Apple говорится, что государственные удостоверения личности будут поддерживаться "в будущем".

Соответствующие API для создания таких приложений будут доступны разработчикам в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США в предстоящей бета-версии iOS 18.1, с "последующим добавлением других регионов", сообщает Apple.

Однако разработчики, желающие воспользоваться API Apple, должны будут "заключить коммерческое соглашение с Apple, запросить право на использование NFC и защищенного элемента, а также оплатить соответствующие сборы".

Это изменение происходит после того, как Apple предложила открыть платежи NFC на iPhone для сторонних поставщиков после антимонопольного расследования Европейской комиссии. Европейская комиссия объявила в прошлом месяце, что обязательства Apple стали юридически обязывающими.