Apple відкладає випуск складаного iPad: що відомо

Перший складаний девайс Apple може не вийти в масове виробництво в очікуваному 2025 році, згідно з новими коментарями аналітика Haitong Джеффа Пу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

У записці інвесторам Пу заявив, що він продовжує очікувати на посилення продуктової лінійки Apple завдяки таким пристроям, як iPhone 17 і Apple Intelligence. Це навіть відбувається незважаючи на деякі "відстрочення" складаного iPad Apple.

Коли інвестори або аналітики використовують термін "відстрочка" стосовно випуску продукту, вони зазвичай мають на увазі, що очікувана дата випуску перенесена на пізніший термін або через затримку в процесі розробки або виробництва, або через те, що компанія вирішила відкласти запуск з інших причин.

У травні Пу повідомив, що перші складані пристрої Apple досягнуть масового виробництва у 2025 та 2026 роках після збільшення кількості свідоцтв наявності складаних пристроїв у ланцюжку поставок Apple.

У той час аналітик сказав, що Apple, ймовірно, випустить великоекранний складаний iPad або MacBook у цьому тимчасовому проміжку перед запуском більш масового складаного iPhone наприкінці 2026 року.

Пу говорив, що один складаний пристрій Apple з 20,3-дюймовим дисплеєм розпочне виробництво наприкінці 2025 року, що раніше, ніж очікувалося раніше. Однак тепер Пу вважає, що Apple вийде на складаний ринок у другому кварталі 2026 року через "проблеми з довговічністю дисплея".