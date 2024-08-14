Презентація iPhone 16: коли Apple оголосить дату заходу?

Очікується, що Apple проведе свій захід у перші два тижні вересня , що означає, що анонс самої події відбудеться вже за кілька тижнів. Ось що нам каже історія про таймінг презентації iPhone 16.

Якого числа чекати на анонс заходу нового покоління iPhone 16, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Історія презентацій iPhone

Як передбачалося раніше цього місяця, презентація iPhone 16, найімовірніше, відбудеться 10 вересня. Ця дата є найбільш імовірною, ґрунтуючись на подіях попередніх років.

Коли Apple анонсувала свої вересневі заходи за останні чотири роки:

2023: Анонсовано 29 серпня 2023 року, захід відбувся 12 вересня 2023 року

2022: Анонсовано 24 серпня 2022 року, захід відбувся 7 вересня 2022 року

2021: Анонсовано 7 вересня 2021 року, захід відбувся 14 вересня 2021 року

2020: Анонсовано 8 вересня 2020 року, захід відбувся 15 вересня 2020 року

Зверніть увагу, що у 2020 році на заході не було iPhone 12 через затримки, пов'язані з пандемією COVID. iPhone 12 був анонсований у жовтні.

За останні два роки Apple змінила свій підхід, анонсуючи дати презентації iPhone за два тижні до її проведення.

Зважаючи на очікувану дату заходу 10 вересня, ймовірно, що Apple оголосить про презентацію iPhone 16 приблизно 27 серпня.

Детальніше про iPhone 16

Очікується, що iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримають такі оновлення:

Чіп A18 з 8 ГБ для підтримки Apple Intelligence

Кнопка дії

Кнопка захоплення для керування додатком камери

Найменший вертикально рівний блок камери для просторового відеозапису

Нові кольори: синій, зелений, рожевий, білий та чорний

Зміни, які варто очікувати від iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max: