Apple розробляє складаний смарт-годинник із подвійним дисплеєм (фото)
Новий патент розкрив, що Apple розглядає радикальний редизайн Apple Watch з можливістю складаного подвійного екрану і вбудованої камери.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт TechRadar.
Патент, що отримав непримітну назву "переносний електронний пристрій", було подано Apple ще у вересні 2023 року, а опубліковано тільки 20 березня.
Як виявив портал PatentlyApple, у документах описано переносний пристрій, що складається з фіксованої та рухомої частини, дисплейного модуля й оптичного датчика, який, імовірно, фіксуватиме відкриття та закриття екрана.
У тексті патенту наголошується, що навіть найкращий смарт-годинник на ринку обмежений розміром екрана і функціональністю порівняно зі смартфонами, а тому залишається пристроєм другого вибору для багатьох користувачів.
Apple підкреслює "постійну необхідність поліпшення функціональності переносних пристроїв", що і пояснює революційну задумку компанії.
Майбутнє Apple Watch?
Зазвичай складна мова патентних заявок цього разу супроводжується зображеннями, які наочно демонструють бачення Apple щодо майбутнього смарт-годинника.
Документ описує пристрій із зовнішнім і внутрішнім дисплеями, причому внутрішній являє собою два екрани, приховані в механізмі складання, аналогічно до складаних смартфонів.
Одна з версій патенту передбачає "безперервний" дисплей, що складається з єдиної панелі з гнучким з'єднанням, а не двох окремих екранів, що складаються один до одного.
Також згадується рухома частина, що обертається, яка може рухатися навколо осі.
Ще один цікавий момент у патенті - система з двох камер, одна з яких буде спрямована назовні, а інша - всередину, що дасть змогу знімати фото і приймати відеодзвінки в FaceTime.
Однак не варто чекати появи складаних Apple Watch Ultra 3 з двома камерами найближчим часом - до випуску подібного пристрою ще дуже далеко.
Проте, Apple, принаймні, вивчає можливість повного редизайну Apple Watch. Через компактний форм-фактор поточні моделі обмежені в можливостях, а складаний дисплей міг би стати інноваційним рішенням цієї проблеми.
Apple задумалася про кардинальну переробку дизайну смарт-годинника (фото: Apple / USPTO)
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