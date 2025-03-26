Apple объявила о конференции WWDC 2025: когда пройдет и что нового покажут

Apple официально анонсировала WWDC 2025. Мероприятие начнется 9 июня и продлится до 13 июня в Apple Park в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

WWDC25 будет доступна бесплатно для всех разработчиков и сосредоточится на последних достижениях в программном обеспечении Apple. В рамках постоянной поддержки разработчиков конференция предоставит им уникальный доступ к экспертам Apple, а также информацию о новых инструментах, фреймворках и функциях.

Формат WWDC 2025, как и в последние несколько лет, будет аналогичен предыдущим. Apple сообщает, что мероприятие будет "полностью онлайн" и бесплатным для разработчиков. Тем не менее, 9 июня в Apple Park пройдет специальное мероприятие для присутствующих. Мест для участия в этом событии ограничено.

На WWDC Apple намекает, что будет показано последнее достижение в программном обеспечении.

"Мы рады отметить еще один невероятный год WWDC с нашим глобальным сообществом разработчиков. Мы с нетерпением ждем, чтобы поделиться новыми инструментами и технологиями, которые позволят разработчикам продолжать инновации", - заявила Сюзан Прескотт, вице-президент по глобальным отношениям с разработчиками Apple

Apple представит свои новые операционные системы на WWDC в июне. Это включает:

iOS 19

iPadOS 19

visionOS 3

tvOS 19

macOS 16

watchOS 12

По слухам, iOS 19 станет "одним из самых драматичных обновлений программного обеспечения" в истории Apple. Ожидается, что обновление освежит дизайн иконок, меню, приложений, окон и других элементов. Также будет упрощен процесс навигации и управления устройствами. Bloomberg сообщает, что это обновление будет "самым масштабным с момента iOS 7" в 2013 году.

Предположительный дизайн iOS 19 (фото: MacRumors)

Также сообщается, что macOS 16 получит значительное обновление дизайна в этом году, а также iPadOS 19. Apple стремится унифицировать свой язык дизайна на разных платформах, чтобы сделать опыт использования "более последовательным" для пользователей.

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