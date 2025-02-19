Apple офіційно випустила бюджетний iPhone 16E: характеристики новинки

Apple представила довгоочікуваний iPhone 16E, який поєднує в собі потужні характеристики і доступну ціну.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний прес-центр Apple Newsroom.
Apple представила iPhone 16E з оновленим дизайном, остаточно відмовившись від класичного інтерфейсу Touch ID. Натомість модель 16E отримала виріз із підтримкою Face ID, новітній чип A18 і підтримку Apple Intelligence.
iPhone 16E можна вважати наступником iPhone SE, але його дизайн заснований на iPhone 14 (2022 року). Фронтальна камера для Face ID і селфі вбудована в невеликий виріз у верхній частині екрана, а не в Dynamic Island, як у флагманських моделей.
Смартфон оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм і тепер можна порівняти за розмірами зі стандартним iPhone 16. Apple більше не пропонує смартфони меншого розміру - принаймні, до виходу передбачуваного iPhone 17 Air.
iPhone 16E отримав настроювану кнопку Action, але не підтримує нову функцію Camera Control, доступну в iPhone 16. Також пристрій відмовився від порту Lightning на користь USB-C, що стало обов'язковою вимогою для продажу в країнах ЄС.
Усередині встановлений чип A18, такий самий, як в iPhone 16. Це робить iPhone 16E досить потужним для роботи з Apple Intelligence - набором ШІ-інструментів, включно з інтелектуальними повідомленнями. Навіть базовий iPhone 15 не підтримує цю функцію.
Apple раніше заявляла, що для Apple Intelligence потрібно щонайменше 8 ГБ оперативної пам'яті, тож, імовірно, iPhone 16E має щонайменше такий обсяг. Крім того, базова версія тепер має 128 ГБ пам'яті - 64-гігабайтні моделі залишилися в минулому.
iPhone 16E оснащений однією 48-мегапіксельною основною камерою. Це головна відмінність від більш дорогих моделей, які пропонують додаткові камери. Проте, пристрій підтримує бездротову зарядку і має захист від води за стандартом IP.
iPhone 16E став першим смартфоном Apple з власним модемом. Компанія довгі роки працювала над відмовою від рішень Qualcomm, і тепер ми бачимо результат. Залишається питання, наскільки добре він працюватиме і чи готова Apple повністю перейти на свої модеми в лінійці iPhone 17.
iPhone 16E можна буде попередньо замовити вже завтра за ціною від 599 доларів. Це помітно дорожче, ніж iPhone SE 2022 року, який коштував 429 доларів, але новинка пропонує більше пам'яті і сучасний дизайн. Офіційний старт продажів намічений на 28 лютого.
Нагадаємо, що iPhone 17 Air уперше засвітився на рендерах.
А ще писали, що iPhone 17 Pro отримає перероблений модуль камери.